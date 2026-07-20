Почина Кевин Киган, славниот англиски фудбалер. Имаше 75 години

Кевин Киган, поранешен англиски репрезентативец и менаџер, почина на 75-годишна возраст. Во јануари оваа година беше објавено дека му е дијагностициран рак во четврта фаза, по што неговото семејство потврди дека започнал со лекување.

„Со огромна тага објавуваме дека Кевин Киган почина на 75-годишна возраст“, ​​соопшти семејството. „Поранешниот англиски репрезентативец и менаџер се бореше со сериозна болест и беше опкружен со сопругата и ќерките во последните моменти. Кевин, двократен добитник на Златната топка, беше грижлив сопруг, татко и дедо. Семејството сака да му се заблагодари на неверојатниот медицински тим на Кевин за нивната поддршка. Ова е исклучително тешко време и ве молиме за мир и приватност“.

Киган беше еден од најдобрите играчи на својата генерација, имајќи речиси 750 клупски настапи во текот на својата кариера. Најголемиот успех го постигна со Ливерпул, со кого три пати ја освои Премиер лигата, ФА Купот, Лигата на шампионите и двапати Купот на УЕФА. По Англија, тој ја освои и германската Бундеслига со Хамбург. Врвот на неговото индивидуално признание беа две последователни Златни топки, кои ги освои во 1978 и 1979 година.

Тој ја започна својата тренерска кариера во февруари 1992 година во Њукасл, седум години откако престана активно да игра. Го најде клубот во тешка позиција, но успеа да го спаси од испаѓање. Во следната, неговата прва целосна сезона, го воведе Њукасл во Премиер лигата, а во 1996 година го донесе тимот блиску до освојување на шампионската титула, прва од 1927 година.

Во текот на сезоната 1995/96, Њукасл долго време беше водечки тим во првенството и во еден момент имаше 12 бода предност пред Манчестер Јунајтед. Сепак, кон крајот на сезоната следеше пад на формата, додека тимот на Алекс Фергусон забележа 13 победи во последните 15 натпревари. Поразите од Ливерпул и Нотингем Форест му овозможија на Јунајтед да го заземе првото место, а Њукасл на крајот заврши на втор.

Подоцна ја водеше репрезентацијата на Англија, за која постигна 21 гол во 63 настапи како играч. Тој ја држеше позицијата од февруари 1999 до октомври 2000 година, поднесувајќи оставка веднаш по поразот од Германија во финалниот натпревар на стариот Вембли.

Под негово водство, Англија не успеа да се пласира од групната фаза на Евро 2000, и покрај тоа што ја победи Германија. По репрезентацијата, тој го презеде Манчестер Сити, кој го промовираше во Премиер лигата како шампион во 2002 година. Тој го напушти клубот во март 2005 година и го објави своето пензионирање од фудбалот. Накратко се врати во Њукасл во 2008 година, но овој ангажман траеше само осум месеци поради несогласувања со раководството на клубот.