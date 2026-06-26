По „обратното проширување“, ЕУ сега готви принцип „повеќе за повеќе“ за нови членки

БРИСЕЛ — Европската комисија изготвува планови за да им даде на земјите-кандидатки за ЕУ ​​економски придобивки пред да се приклучат кон блокот, додека владите бараат начини да го забрзаат проширувањето без да ја спуштат летвата за влез.

Предлозите се дел од притисокот на Комисијата за „постепена интеграција“ – наградување на кандидатите со поголем пристап до ЕУ додека спроведуваат реформи додека нивните барања за членство сè уште се обработуваат, според двајца функционери кои добија анонимност за да разговараат за внатрешните разговори.

Придобивките што се дискутираат вклучуваат пристап до некои програми за финансирање на ЕУ, преференцијални трговски аранжмани и делумен пристап до единствениот пазар пред пристапувањето, при што точниот пакет ќе биде прилагоден на напредокот на секоја земја-кандидат. Целта е земјите-кандидатки да останат на вистинскиот пат со тоа што ќе им се дадат стимулации да ги спроведат политички тешките реформи дури и ако полноправното членство е оддалечено со години.

За разлика од претходните идеи за „обратно проширување“, кое би им дало политички права на земјите пред да го заврши процесот на пристапување (планот беше отфрлен од главните градови на ЕУ), постепената интеграција би понудила економски придобивки во стилот на членство без да ги внесе земјите во ЕУ пред да се сметаат за подготвени.

Предлогот веќе има поголем политички импулс од претходните планови. Франција и Германија – двете тешки сили на ЕУ – претходно поддржаа слични идеи за „поедноставно членство“ за земјите што се соочуваат со долги рокови за пристапување, а официјалните лица се оптимисти дека пристапот ќе се покаже како поприфатлив за главните градови отколку претходните шеми.

„Мора да постои некаква паралелна, но неопходна економска интеграција“, рече Петрас Ауштревичиус, литванскиот европратеник кој ја изготви стратегијата за проширување на Европскиот парламент. „Принципот ‘повеќе за повеќе’ е добро тестиран и треба да се прифати како поддршка на кандидатите кои напредуваат подобро од другите“.

Комисијата ќе побара поддршка од престолнините на ЕУ за иницијативата, а официјалните лица се надеваат дека лидерите ќе ја одобрат работата на поширока рамка на Европскиот совет во октомври или декември.

Според плановите, пристапот до бенефициите би се одобрувал од случај до случај, во зависност од тоа колку секоја земја се усогласила со правилата на ЕУ и колку реформи имплементирала, рече еден функционер. Тоа би означило значително отстапување од сегашниот систем, според кој повеќето бенефиции се резервирани за полноправни членки.

Предлозите доаѓаат во време кога владите генерално се согласуваат дека проширувањето треба да се одвива побрзо, особено во светлината на војната на Русија против Украина, но остануваат претпазливи во однос на приемот на земјите пред да бидат целосно подготвени. Затоа, Брисел се обидува да го забрза процесот, додека во исто време вградува посилни заштитни мерки за да ги увери скептичните престолнини.

Пристапот е исто така дизајниран да ги задржи земјите кандидатки како што е Украина – чие пристапување веројатно ќе трае со години и покрај силната политичка поддршка – целосно вклучени во процесот без ветување за брзо членство.

Земјите ќе мора да „изградат“ пристап до бенефиции додека ги спроведуваат реформите, рече еден функционер, помагајќи им да ги уверат владите загрижени за проширување на привилегиите за членство на оние кои не се членки.

По состанокот со молдавските претставници во понеделник, Комисијата изјави дека ќе се залага и за пристапување на земјата и за „продлабочување на постепената интеграција на Молдавија во Европската Унија“. На Молдавија веќе ѝ е понуден пристап до Единствената зона за плаќања во евра, договорите за мобилен роаминг на ЕУ и програмите за културна поддршка.

Импусот за поширока реформа на проширувањето инаку недостасуваше. Иако лидерите на ЕУ се согласија на самитот во Црна Гора претходно овој месец дека процесот на пристапување мора да се забрза, дискусиите за тоа како да се постигне тоа оттогаш ја изгубија својата сила.

ЕУ моментално има девет официјални земји-кандидатки. Црна Гора е широко прифатена како фаворит за членство, додека Украина и Молдавија отворија преговори за пристапување. Други, вклучувајќи ги Србија, Турција и Грузија, гледаат дека нивните апликации се заглавени.

Иако постепената интеграција има за цел да го направи пристапувањето попривлечно, и Украина и Црна Гора се спротивставија на концептот „лесно членство“ што го предложија Франција и Германија, тврдејќи дека тој не треба да стане замена за полноправно членство.

Бидејќи претходните предлози на Комисијата за „обратно проширување“ не успеаја да добијат поддршка од земјите на ЕУ, комесарката за проширување Марта Кос рече дека сега е до владите да одлучат како да ја продолжат дебатата.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц е меѓу лидерите што се залагаат за алтернативни пристапи и имаше намера да го покрене прашањето на самитот на Европскиот совет минатата недела. Но, агендата се преполни, не оставајќи време за суштинска дискусија, според тројца функционери. Наместо тоа, се очекува лидерите да се вратат на прашањето на нивниот состанок во октомври.

Еден дипломат вклучен во разговорите рече дека официјалните лица се обидуваат да надоместат за „изгубената деценија“ од реформите на проширувањето, а воедно да го надминат отпорот од владите решени да обезбедат земјите-кандидатки да завршат значајни реформи пред да се приклучат. (Политико)