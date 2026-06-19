Партенон во Атина доби фејслифт, откривајќи изглед што не е виден 220 години

Посетителите на Акропол во Атина сега можат да ја видат западната страна на Партенон како изгледа цела за прв пат по 220 години.

Официјално откриени во четвртокот, реставраторите вметнаа два нови мермерни блока во долгогодишни празнини високо на западниот крај на храмот – погледот што посетителите го гледаат кога првпат ќе влезат во античкиот споменик во Атина.

25-вековниот споменик со поглед на грчката престолнина привлече околу 4,6 милиони посетители минатата година. Долгорочните реставраторски проекти се занимаваат со штетите предизвикани од војна, временски услови и грабежи, вклучувајќи го и скршениот преглед на западната страна.

Министерката за култура Лина Мендони ја опиша глетката по најновата реставрација како „навистина извонредна “.

Двата нови камења, рече таа, прават повеќе од тоа само да пополнат празнина.

„Тие овозможуваат повторно да се видат уникатните пропорции и геометриската совршеност на западната страна на Партенон“, рече таа.

Министерството соопшти дека тим археолози, инженери и занаетчии користеле и зачувани антички фрагменти и нов мермер за да ги пополнат недостасувачките делови и да ја зајакнат западната фасада на споменикот.

„Ова е проект со извонредна сложеност“, рече Мендони.

Според министерството, храмот сега е во состојба што е можно поблиска до периодот веднаш откако околу половина од неговите преживеани статуи беа отстранети по наредба на Лорд Елгин, британскиот амбасадор во Отоманската империја.

Овие статуи сега се наоѓаат во Британскиот музеј во Лондон.

Проектот беше финансиран преку програма на Европската унија. Тој е дел од пошироки реставраторски напори што започнаа во 1975 година.