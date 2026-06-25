Падна хеликоптер што гасел пожар во Грција – спасени двајцата членови на екипажот

25/06/2026 13:43

За време на акција за гаснење пожар во регионот на градот Гревена во северозападна Грција, хеликоптер од типот Bell 214B, изнајмен од грчката противпожарна служба, се урнал во вештачкото езеро Аоу, а спасени се двајцата членови на екипажот, јави дописничката на МИА од Атина.

Од противпожарната служба на Грција информираа дека во хеликоптерот биле еден грчки и еден странски државјанин, кои се спасени.

Хеликоптерот полетал од аеродромот во градот Јанина. 

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