Откриено е колку заработила Меланија Трамп од документарецот за себе

Вашингтон – Меланија Трамп заработи голема сума од документарец за себе, иако филмот не успеа на кино благајните и не ја постигна очекуваната заработка. Информациите беа објавени како дел од финансискиот извештај на Доналд Трамп, пишува Unilad.

Поделени реакции и неуспех на кино благајните

Документарецот за првата дама, едноставно насловен како „Меланија“, почна да се прикажува во кината во јануари оваа година и предизвика поделени реакции. Филмските критичари го оценија многу лошо, додека публиката реагираше многу попозитивно. Оваа разлика најдобро ја покажува Rotten Tomatoes, каде што филмот има околу 10% позитивни критики од критичарите, но дури 99% од публиката.

Сепак, добрите оценки од гледачите не беа доволни за да се спречи комерцијален неуспех. Филмот заработи околу 16,6 милиони долари на глобалните кино благајни. Според достапните податоци, продукцијата беше поддржана од Amazon MGM со договор вреден околу 40 милиони долари, додека дополнителни 35 милиони долари беа потрошени за маркетинг.

Колку заработи Меланија?

Откако беа објавени финансиските извештаи на Доналд Трамп, беше откриено колку Меланија лично заработила од проектот. Сумата е поголема од 10 милиони долари, што доаѓа од лиценцирањето на нејзиниот лик на продуцентите на филмот. Според NBC News, податоците се дел од финансиската изјава на Трамп од 927 страници.

Трамп го бранеше филмот и покрај сè

И покрај лошите резултати, Доналд Трамп во февруари тврдеше дека станува збор за „многу успешен филм“ и ја нарече Меланија „голема филмска ѕвезда“. „Секогаш велам дека тоа е проблем, бидејќи не можете да имате две ѕвезди во едно семејство. Ѝ реков дека не можеме да имаме две ѕвезди во едно семејство“, рече Трамп во тоа време, според People. „Кината се полни“, додаде тој. „Особено жените се враќаат да го гледаат филмот два, три или дури четири пати“.