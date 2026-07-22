Општина Чешиново-Облешево: Дел од населените места ќе останат без електрична енергија и во текот на ноќта

22/07/2026 12:05

 Општина Чешиново-Облешево ги информира граѓаните дека снабдувањето со електрична енергија, поради големиот број дефекти на електродистрибутивната мрежа, паднати бандери и жици, како и тешко пристапните терени каде што е потребна интервенција, нема да биде целосно воспоставено во текот на ноќта.

Од Општината информираат дека екипите непрекинато работат на отстранување на дефектите, но поради обемот и сложеноста на состојбата не е можно сите интервенции да бидат завршени во текот на ноќта.

До граѓаните е упатен апел за разбирање и почитување на препораките, додека надлежните служби продолжуваат со активности за што побрзо нормализирање на снабдувањето со електрична енергија. 

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