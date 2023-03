Околината на Лос Анџелес ја погоди најсилното торнадо во последните 40 години

Најмалку едно лице е повредено откако торнадо, што е ретка појава во калифорнија, вчера го погоди градот Монтебело, југоисточно од Лос Анџелес.

Националната метеоролошка служба му даде оценка на торнадото EF-1 со проценети максимални ветрови од 110 mph (175 km/h), најсилното торнадо што ја погодило областа Лос Анџелес од 1983 година.

Портпаролот на градот Мајкл Чи потврди дека торнадото оштетило најмалку 17 згради, а 11 згради се толку многу оштетени што пожарникарите ги сметале за премногу опасни за употреба.

A FUXKING tornado in SoCal?! I got a few homies that live near Montebello and they doing fine but damn this ish is crazy 🤯 🌪️ pic.twitter.com/BTlBf0WpZQ

