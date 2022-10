Огромен пожар во Мексико, изгореа куќи, автомобили и железничка пруга

Голем пожар избувна во централно Мексико кога цистерна со гориво удри во надвозник покрај железничка пруга. Пожарот зафати поголем број куќи, автомобили и дека од железничка пруга, па населението било евакуирано.

Густ чад брзо ја покри областа, по што дошло до голема евакуација. Нема жртви, соопштија локалните власти. На една од снимките што се шири по социјалните медиуми се гледа како товарен воз поминува низ пламенот.

#CargoTrain drives through flames, Cargo train hit a fuel tanker in central #Mexico on Thursday, causing a major blaze that set several homes on fire, according to local media and government officials. 🎥 @azucenau pic.twitter.com/4r3TiC1xzY

Мигел Муриљо, началникот на противпожарната бригада Агуаскалиентес, изјави дека 1.500 луѓе биле евакуирани.

Од куќите итно се евакуирани 12 лица, а нема повредени, додаде Муриљо, но едно лице имало проблеми поради вдишување чад. Од 300 куќи во регионот оштетени се 120.

A #PEMEX pipe wanted to beat the train on the tracks that cross over the #Mexico subdivision in the south of this city of #Aguascalientes and caused a terrible explosion. pic.twitter.com/u2GIU41SoB

— Asif (@Asiftintoiya12) October 21, 2022