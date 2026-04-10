Од вторник облачно со врнежи од дожд

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) најавува дека од вторник следува период на претежно облачно време со врнежи од дожд.

Во вторник се очекува врнежите да бидат претежно во западните и северните делови. Во среда и четврток облачно со слаби врнежи од дожд насекаде, кои ќе бидат пообилни во четврток. До четврток ќе дува југоисточен ветер кој во понеделник и вторник ќе биде засилен, повремено силен и ќе достигне брзина од 50 km/h. Минималните температури ќе се движат од 1 до 10, а максималните од 12 до 24 степени.

Од УХМР посочуваат дека во недела и понеделник следува преодна стабилизација на времето. Во недела времето ќе биде умерено облачно со подолги сончеви периоди, а во понеделник ќе биде претежно облачно со краткотрајни сончеви период во централните делови од земјава.