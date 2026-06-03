Од јули влезот во катедралата во Келн ќе чини 12 евра
„Познатата катедрала во Келн од јули ќе почне да наплаќа влез на туристите од 12 евра“, соопштија од катедралата.
Станува збор за импресивна градба со две кули од 13 век и претставува едно од најзначајните достигнувања на готската архитектура во Европа. Од управата информираа дека приходите од новата влезница ќе бидат наменети за покривање на трошоците за одржување и зачувување на црквата.
„Во моментот влезот во катедралата е бесплатен. Надоместок од осум евра се наплаќа само за оние што сакаат да се искачат на една од нејзините кули. Верниците што доаѓаат на молитва и влегуваат преку другиот влез и натаму ќе бидат ослободени од плаќање“, информираа од катедралата.
Катедралата, која се наоѓа во центарот на Келн, е една од најпосетуваните туристички атракции во Германија. Според достапните податоци, секоја година ја посетуваат околу шест милиони луѓе од државата и странство. Одлуката за воведување влезница доаѓа во време кога многубројни историски и верски знаменитости во Европа се соочуваат со сè поголеми трошоци за одржување, реставрација и заштита на културното наследство.