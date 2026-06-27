Од 1 јули само со дозвола може да одите во шума

27/06/2026 12:16
Малешевска шума (Фото: Б. Богдановска)

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, појасни дека мерката за движење во шумите не претставува целосна забрана, туку воведување обврска за издавање дозвола и евиденција на движењето.

Според него, граѓаните и понатаму ќе можат да влегуваат во шумски предели, но со претходно обезбедена дозвола, која има превентивна цел и служи за следење и намалување на ризикот од шумски пожари во летниот период.

Мерката доаѓа во услови на високи температури и зголемен ризик од пожари, а надлежните апелираат на внимателност и одговорно однесување.

Министерството за земјоделство претходно информираше дека ограничувањето ќе важи од 1 јули до 31 август 2026 година, согласно Законот за шумите.

Поврзани содржини

Поради високите температури да се наводнуваат површините
Алиу на панел-дискусија во Гостивар: Ќе бидам првиот што ќе се регистрира како органодарител
Тошковски по три интерпелации на отчет: Македонија денес има најниско ниво на криминалитет во последните 20 години
Сончево и топло, температурата до 38 степени
Промоција на локални производители од прекуграничниот регион во Дојран
Сообраќајка на Плетвар, едно лице загина. Колоната е долга 20 километри
Ќе се реконструираат општинската зграда и Домот на култура во Валандово
Sport Life донираше средства за поддршка на деца со развојни потешкотии

Најчитани