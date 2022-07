САД- Амазон објави нов трејлер за „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ преку кој добиваме мал увид во проектот.

Дејството во серијата се случува илјадници години пред она на кое сведочевме во „The Hobbit“ и „The Lord of the Rings“.

Амазон само за правата одвои 250 милиони долари, а се шпекулира дека за реализацијата досега се потрошени над милијарда долари. Од нив, над 400 милиони за првата сезона.