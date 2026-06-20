Новите фотографии од свадбата на Бетина Трамп ја покажуваат едноставната елеганција

Насау – Речиси еден месец по нивната свадба за време на викендот на Денот на сеќавањето на Бахамите, Бетина Трамп конечно им дава на обожавателите можност да го видат одблизу нејзиниот фустан, церемонијата и тој неверојатен дијамантски прстен.

Новата госпоѓа Трамп неодамна сподели вртелешка од претходно необјавени фотографии од свадбата на Инстаграм, со описот на фотографиите: „Ја пронајдов онаа што ја сака мојата душа. Пред 1 месец, на мал остров, во прекрасна капела, со нашето семејство покрај нас и мојот татко блиску до моето срце, се омажив за мојот најдобар пријател“.

Бетина продолжи: „Беше едноставно, свето, убаво и порадосно од сè што можев да сонувам“. И да, свадбата на двојката беше изненадувачки едноставна. Иако двојката имаше раскошен туш во Мар-А-Лаго во април, тие одлучија да одат на друг начин за церемонијата.

На новата серија фотографии, невестата го покажува својот класично шик (и повторно, изненадувачки едноставен) свилен фустан. Иако секојдневниот стил на облекување на познатата личност од Палм Бич е далеку од основен, таа избра скромна слика што совршено ја надополнуваше свадбата на плажа во мала капела.

Наместо каскаден превез украсен со префинета, украсена чипка, Трамп избра дискретен превез за глава во облик на кафез за птици со главни винтиџ вибрации.

Додека церемонијата и фустанот на Бетина беа сосема дискретни, нејзиниот прстен е друга приказна. Најновата серија фотографии го прикажува блескавиот зашеметување и… воодушевување.

Пријателите и обожавателите беа воодушевени од фотографиите и ја пофалија шик, минималистичка церемонија на двојката. Мајката на Тифани Трамп, сестрата на Доналд Трамп помладиот, напиша: „Толку сум среќна за вас двајцата. Нека Бог работи преку вас и светлината секогаш да ве осветлува“, а коментаторите додадоа: „Надвор од прекрасно. Можам да ја видам радоста на вашето лице. Толку сум среќна за вас двајцата“, „Совршено е и прекрасно“ и „Прекрасна невеста! Неверојатно место и луѓе“.

Свадбата на Доналд Трамп помладиот и Бетина Трамп ги потсетува обожавателите на ЏФК помладиот и Керолин Бесет

Еден коментатор истакна: „Прекрасно. Сликата бр. 17 ми дава инспирација за Керолин Бесет“. Други обожаватели одговорија: „И јас мислев истото“ и „Апсолутно“. И да, и ние го разбираме тоа. Ненаметливата мала капела, едноставниот бел свилен фустан, интимната церемонија и љубовта… сè малку потсетува на големиот ден на ЏФК помладиот и неговата невеста.

Трамп помладиот има пет деца со својата прва сопруга, Ванеса Трамп. Тие се разведоа во 2018 година по 13 години брак. Двајцата се венчаа во Мар-а-Лаго во 2005 година. Тој се сврши со Кимберли Гилфојл, сегашна амбасадорка на САД во Грција, на новогодишната ноќ во 2020 година, но двојката тивко ја заврши својата врска кон крајот на 2024 година.

Бетина Андерсон, сега Трамп е ќерка на филантропите Хари Лој Андерсон Џуниор и Ингер Андерсон.