Новите членки на ЕУ ќе имаат клаузули за забрана за вето што ќе траат и до 15 години, вели Марта Кос

Новите членки на ЕУ ќе ги изгубат националните вета повеќе од 15 години според новите клаузули за „заштита“ во нивните договори за пристапување, изјави Марта Кос, комесарката за проширување, додека Украина и Молдавија официјално ги започнуваат преговорите за членство.

Опишувајќи ја одлуката за отворање на првиот „кластер“ преговори за пристапување со двете земји како „мега понеделник“, Кос се чини дека ги поддржува предлозите, поддржани од Франција, Германија и други, за ограничување на гласањето на новите членки за буџетски, безбедносни и надворешно-политички одлуки.

Одлуката за започнување нова рунда формални преговори за членство со Украина и Молдавија доаѓа во време кога растечкиот број национални влади бараат заштитни мерки доколку новите земји-членки ги поништат реформите за демократијата, владеењето на правото или слободата на печатот.

„Ова ќе биде нова генерација договори за пристапување во смисла дека ќе имаме нови заштитни мерки“, рече Кос.

Таа додаде дека новите пробни клаузули ќе имаат за цел да „осигураат дека откако ќе примиме нови членови, тие ќе ги следат европските правила како членка пет, 10 или 15 години потоа“.

Долгиот период за предложените заштитни мерки доаѓа по гневот поради одбивањето на Будимпешта да поддржи пакет заем од 90 милијарди евра за Украина претходно оваа година и поради критиките кон Унгарија, која се приклучи на ЕУ во 2004 година, за повеќекратни прекршувања, како што е дефинирано од Брисел, на условите за владеење на правото.

Минатата недела, Франција, Германија, Холандија, Белгија и Луксембург побараа новите клаузули за да се осигурат дека идните членки на ЕУ не можат да „ја поткопаат способноста на ЕУ да дејствува“.

Кос инсистираше дека, и покрај новите клаузули, приклучувањето кон ЕУ, за кој било кандидат, нема да биде со статус на помлад или придружен член.

„Полноправно членство ќе биде можно само откако земјите-членки ќе ги исполнат сите услови; нема половина членство или четвртина членство. Постои само полноправно членство“, рече таа.