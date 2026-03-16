Нова контрадикторност на Трамп за војната со Иран: „Можеби не требаше да бидеме таму“

Доналд Трамп во неделата предизвика реакции поради тоа што сугерираше дека напорите на САД за заштита на Ормутскиот теснец се непотребни – и дека „можеби воопшто не треба да бидеме таму“ затоа што неговата земја има многу сопствена нафта.

Претседателот го даде контрадикторниот коментар пред новинарите во „Ер форс уан“ откако ги замоли европските и сојузниците на НАТО да влезат во војната со Иран за да им помогнат на САД да го обезбедат теснецот во услови на најголемото нарушување на снабдувањето со нафта во историјата.

„Навистина, барам овие земји да дојдат и да ја заштитат својата територија – затоа што тоа е нивна територија“, рече тој.

„Тие треба да дојдат и треба да ни помогнат да ја заштитиме. Можете да изнесете аргумент дека можеби воопшто не треба да бидеме таму, затоа што не ни е потребна. Имаме многу нафта. Ние сме производител број еден насекаде во светот помножен со два“.

Трамп доби критики во раните фази од тринеделната војна на САД и Израел во Иран затоа што не успеа да пренесе јасни причини за започнување воени напади. Оттогаш тој даде голем број спротивставени изјави, вклучително и тоа што ѝ кажа на Велика Британија, која ја нарече „некогаш голем сојузник“, дека нејзината помош не е потребна во операцијата „Епски бес“.

Неговиот коментар од неделата беше слично доведен во прашање по непосредна реакција на социјалните медиуми од критичарите кои го обвинија дека започнал непотребна војна – а потоа побарал од другите да се вмешаат за да му помогнат да ја заврши.

Една објава се однесуваше на семејствата на 13-те американски војници убиени во конфликтот од неделата – и како тие би можеле да реагираат на предлогот на претседателот „не требаше ни да бидат таму“.

Братучедот на технолошкиот наредник Тајлер Симонс, еден од шесте пилоти загинати кога се урна американски танкер за полнење гориво минатата недела, изјави за филијалата на Еј-Би-Си њуз во Охајо, дека семејството го доживува „најлошиот кошмар што некогаш можевме да го замислиме“.

„Ова можеше да се спречи“, рече Стефан Даглас во интервју пред Трамп да ги даде своите коментари во неделата навечер. „Не требаше да бидеме во оваа војна. Ова е непотребно и ова е она што го добиваме“.

Одделно, уредник на прогресивниот медиум MeidasTouch објави одговор на видео од коментарот на Трамп „не требаше ни да биде таму“, кој гласеше: „Извинете, што беше тоа?“

Трамп зборуваше истиот ден кога ја смени својата претходна позиција за странска помош и го засили притисокот врз голем број други земји да се вклучат во одбраната на теснецот.

Австралија, Франција и Јапонија се меѓу земјите кои изјавија дека немаат планови да испратат воени бродови. Кир Стармер, премиерот на Велика Британија, во понеделникot изјави дека работи со европските сојузници на „одржлив план“ за повторно отворање на теснецот – но инсистираше дека земјата „нема да биде вовлечена во пошироката војна“.

Во интервју за „Фајненшел тајмс“ во неделата, неговиот тон беше позаканувачки, предупредувајќи дека НАТО се соочува со „многу лоша“ иднина ако не им помогне на САД во заштитата на теснецот од ирански напади.

Тој, исто така, за весникот изјави дека „може да го одложи“ патувањето на самитот со Ши Џинпинг, претседателот на Кина, додека не дознае дали Кина, сојузник на Иран, ќе помогне.