Нова карта: Лондон тврди дека руските трупи целосно ја напуштиле северна Украина

Руските трупи „целосно се повлекоа” од северна Украина, упатувајќи се северно кон Белорусија и Русија, тврди Министерството за одбрана на Велика Британија.

На редовниот утрински брифинг од британското МО е посочено дека некои од тие единици ќе бидат префрлени во источна Украина за да се борат во Донбас. Но, голем дел од капацитетите ќе треба да бидат „значително надополнети“ пред да бидат повторно распоредени на терен.

„Секое масовно прераспоредување од север веројатно ќе потрае најмалку една недела,” соопшти Министерството за одбрана, пренесува Би-Би-Си.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 April 2022

