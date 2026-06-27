Нов топлотен бран, температури до 39 степени, од среда можно освежување

27/06/2026 18:01
Фото: Б: Грданоски

Под влијание на топла воздушна маса од југ, до средината на следната седмица во земјава ќе преовладува сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Дневната температура насекаде ќе биде над 30 степени Целзиусови, а на одделни места ќе достигне и до 39 степени. Високите температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

Промена на времето се очекува од среда, кога е најавен мал пад на дневната температура. Воедно, локално ќе има услови за појава на нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

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