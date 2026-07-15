Нов преседан на ФИФА – и тоа во финалето на Светското првенство!

Полувремето од финалето на Светското првенство во 2026 година би можело да биде значително подолго од вообичаеното.

Според британскиот Telegraph, ФИФА планира голема забавна програма по моделот на Супербоулот на НФЛ, поради што паузата помеѓу двата дела од натпреварот би можела да трае околу 30 минути.

Според истите информации, радиодифузерите BBC и ITV веќе се подготвуваат за продолжена пауза, која би вклучувала музички настап во живо во траење од околу 11 минути, како и стандардна анализа на натпреварот.

Такво сценарио би било исклучок во однос на сегашните правила на фудбалската игра, кои предвидуваат дека паузата помеѓу полувремињата не смее да трае подолго од 15 минути.

Сепак, ФИФА наводно веќе постави сличен преседан за време на минатогодишното Светско клупско првенство, кога паузата траеше приближно 25 минути.

Според британскиот весник, целта на светската фудбалска организација е да го претвори финалето на Светското првенство во глобален спектакл со дополнителна забавна содржина, слично на познатото полувреме на Супербоул.

Воведувањето на подолго полувреме, исто така, предизвика одредени сомнежи, особено поради можноста дополнителното време да се користи за комерцијална содржина.

Некои набљудувачи веќе ги критикуваа паузите од три минути за освежување на играчите во текот на двете полувремиња, сметајќи дека би можеле да отворат простор за дополнително рекламирање.

Доколку ФИФА ја одобри оваа промена, финалето на Светското првенство во 2026 година би можело да стане натпреварот со најдолго полувреме во историјата на Светските првенства.