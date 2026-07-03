Нов извештај открива колку и каде Европејците најчесто патуваат

Повеќе од 80 проценти од Европејците планираат да патуваат помеѓу јуни и ноември оваа година, малку повеќе од минатата година, и тие продолжуваат да даваат приоритет на патувањето и покрај економските, геополитичките и климатските притисоци, соопшти Европската комисија за патувања (ETC) во нов извештај за трендовите во патувањата.

Побарувачката за патување меѓу Европејците останува силна, а безбедноста и односот вредност за парите ги обликуваат изборите за одмор за следните шест месеци, како и прифатливоста на цените и климатските услови, соопшти ETC во извештај објавен на 2 јули за расположението за патување во Европа (Бран 25).

Намерите за патување се зголемија оваа година, покажува извештајот, во речиси сите возрасни групи, со најголемо зголемување кај патниците на возраст од 45 до 54 години. Европејците продолжуваат да претпочитаат да патуваат во рамките на Европа, при што речиси две третини од нив, а повеќе од половина или 55 проценти планираат да одат на два или повеќе одмори во следните шест месеци.

Јужна и медитеранска Европа останува омилен регион

Омилен регион за одмор за Европејците продолжува да биде Јужна и медитеранска Европа. Овој регион го претпочитаат повеќе од 60 проценти од Европејците, што е зголемување од четири процентни поени во споредба со минатата година. Шпанија, Италија, Франција и Грција се најпопуларните дестинации, како и други дестинации покрај морето и со богата културна понуда, вклучувајќи ја и Хрватска.

Додека побарувачката на Европејците за одмори во главните туристички дестинации расте малку (48 проценти), побарувачката за помалку познати или неоткриени дестинации расте повеќе (52 проценти).

ETC, исто така, го истакнува фактот дека за околу 11 проценти од Европејците, избегнувањето на „преполните“ со туристи е најважното нешто при изборот на дестинација, а за 9 проценти од нив, ова е една од нивните главни патни грижи.

Иако Европејците сè уште сакаат да патуваат и патуваат, ETC, исто така, коментира дека сè уште „мерат“ неколку фактори пред да изберат дестинација за одмор, при што безбедноста е најважна за 20 проценти од патниците, проследена со пријатно време и атрактивни понуди. Финансиите продолжуваат да играат централна улога, при што растечките трошоци за патување и личните финансии се најголемите грижи за 22 и 17 проценти од Европејците, соодветно.

И покрај повисоките цени на горивата и другите трошоци, воздушниот сообраќај останува претпочитан начин на транспорт за дури 53 проценти од Европејците.

Извештајот на ETC, исто така, покажува дека геополитичките влијанија врз патувањето исто така се засилиле, при што загриженоста за конфликтот на Блискиот Исток се удвои во споредба со минатата година, од 7 на 14 проценти, а 11 проценти од Европејците се загрижени за војната во Украина.

Летото останува врвна сезона со стабилни трошоци по патување од 1.500 до 2.500 евра

Летото продолжува да доминира во плановите за патување на Европејците. 86 проценти од нив планираат да патуваат помеѓу јуни и септември, при што побарувачката за патување во јуни се зголеми за три процентни поени во споредба со минатата година.

И покрај загриженоста за трошоците за патување, намерите за трошење остануваат стабилни, при што буџетот по патување сè уште се движи од 1.500 до 2.500 евра, при што сместувањето, храната и пијалоците го сочинуваат најголемиот дел.