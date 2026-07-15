Њујорк Тајмс: ФИФА по СП 2026 спрема казни за играчите и тренерите кои ги критикуваа судиите

ФИФА ќе почека по завршувањето на Светското првенство за да им воведе санкции на играчите и тренерите кои го критикуваа судењето. Во текот на целиот турнир, судиите беа цел на остри критики, вклучително и од селекторот на Англија, Томас Тухел, швајцарскиот дефанзивец Мануел Аканџи и селекторот на Египет, Хосам Хасан. ФИФА одби да коментира за можни дисциплински мерки, но извори запознаени со ова прашање велат дека мерките би можеле да се преземат по турнирот.

Секакви санкции ќе зависат од извештаите на судиите и други релевантни фактори, објавува Њујорк Тајмс. Светската фудбалска организација користеше слична практика по Светското првенство во Катар пред четири години, кога казни неколку национални асоцијации.

По победата на Англија над Мексико во осминафиналето, во кое дефанзивецот Џарел Куанса беше исклучен, тренерот Томас Тухел го критикуваше австралискиот судија Алиреза Фагани.

„Едноставно не е на ниво. Судијата може да го исклучи секој тим во секое време. Тој е непредвидлив, нема конзистентност во неговите одлуки. Исто така, имаме двајца четврти судии кои ви викаат штом ќе излезете од вашиот шеснаесетник со една нога. Тоа едноставно не е доволно добро“, рече Тухел за изведбата на судијата.

Најстрогите критики дојдоа по поразот на Египет од Аргентина во осминафиналето, при што францускиот судија Франсоа Летексиер беше критикуван.

„Бевме подобри во сè, но резултатот беше под влијание на фактори на теренот, како и оние надвор од теренот пред натпреварот. Јасно е дека притисокот што Аргентинците го вршеа врз судијата пред натпреварот функционираше бидејќи се побунија против него, споменувајќи ја Франција. Се чини дека притисокот од страна на Аргентина врз судијата доведе до овој исход“, рече селекторот на Египет, Хосам Хасан.

Египетскиот напаѓач Мостафа Зико отиде чекор понатаму, велејќи дека Летексиер „ги уништи сите наши напори со своите одлуки“.

„Водевме со 2-0 и нема ништо што можеме да направиме во врска со тоа, сè е во Божји раце“, рече Зико по поразот. „Сакавме да ве направиме сите среќни, но не ни беше судено да бидеме. Судијата е виновен. Трофејот е наменет за Аргентина.“

Мануел Аканџи беше исто така незадоволен од судењето откако неговата Швајцарија беше поразена од Аргентина во четвртфиналето.

„Тешко е кога имате судија против вас. Секоја ситница се оценува против нас. Секоја симулација и секој прекршок од страна на Аргентинците остана неказнето. Обично не зборувам за судии, но никогаш не сум доживеал такво еднострано судење како денес“, рече Аканџи за португалскиот судија Жоао Пињеиро.

Во другите натпреварувања, ваквите коментари брзо би резултирале со парична казна или суспензија, но ФИФА се воздржува од преземање мерки додека не заврши турнирот. Главниот судија на ФИФА, Пјерлуиџи Колина, се осврна на обвинувањата дека судиите се пристрасни кон Аргентина.

„Никој не треба да го доведува во прашање интегритетот на судиите на Светското првенство на ФИФА. Кога тоа ќе се случи, може да предизвика реакции што водат до закани кон нив и нивните семејства. Тоа не е во ред“, рече Колина во изјава минатата недела.