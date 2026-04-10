Николоски тврди: За 40 отсто е зголемена изградбата на автопатите

10/04/2026 09:50
Александар Николоски на трасата од делницата Гостивар - Букојчани

 Бројот на работници на автопатските делници кои ги гради конзорциумот “Бехтел и Енка” не само што не е намален, туку е и зголемен, имаме раст на градежните активности за 40 отсто на автопатските делници, а реализацијата на капитални инвестиции на Министерството за транспорт е над 70 проценти, што претставува рекорд во историјата на државата и на ниво на Влада, истакна  заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

-Во однос на активноста, изградбата на вакви проекти не е прашање на визуелизација, туку е прашање на факти и бројки. Споредбено, декември 2024 година биле завршени работи во вредност од 10,7 милиони евра, декември 2025 година, работи во вредност од 19,1 милион евра, скоро 9 милиони евра повеќе. Понатаму, јануари 2025година 9,7 милиони евра, јануари 2026 година 12,2 милиони евра, февруари 2025 година 8,5 милиони евра, февруари 2026 година 13 милиони евра, што е сериозен скок. Тоа го покажува и Заводот за статистика, третиот квартал лани градежништвото имаше раст од 21 отсто, а четвртиот квартал имаше 16,7 проценти,” потенцира Николоски во гостувањето во “Само Интервју”,

Тој додаде дека очекува со ребалансот на буџетот 

-Реализацијата на капиталните инвестиции на Министерството за транспорт, на што сум особено горд е преку 70 проценти. Се надевам дека со ребалансот ќе имаме и дополнителни средства, затоа што овие средства до ребаланс ние ќе ги потрошиме, што е добро за државата, затоа што нашите средства се најискористени во смисла на раст, потенцираше заменик претседателот на Владата, наведуваат од Министерството за транспорт. 

Поврзани содржини

Најчитани