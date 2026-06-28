Николоски: Со изградба на автопатот Прилеп – Битола патувањето до Атина се крати за три часа

28/06/2026 10:01

Автопатот Прилеп – Битола станува симбол на развојот на Пелагонија, напиша утрово  вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на неговата Фејсбук-страница.

– На терен се работи сè поинтензивно на изградбата на овој стратешки автопат, дел од Коридорот 10Д, што ќе го поврзе цел регион и ќе отвори нови можности за развој – додава Николоски.

Тој истакнува дека со овој автопат, патувањето од Скопје до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа. Тоа значи, се нагласува во објавата, многу повеќе бизнис и туристи за цел регион.

– Ова е најдолгата поединечна делница – автопат што се гради во Македонија. Нашата цел е веќе следната година, сообраќајот да се одвива по една коловозна лента. Овој автопат ќе значи побезбеден и побрз сообраќај, подобра поврзаност, поголема конкурентност на стопанството и силен поттик за економскиот развој на Пелагонија. Пелагонија е еден од најважните региони во Македонија и затоа инвестираме во модерна инфраструктура, што ќе обезбеди подобар живот за граѓаните и нови перспективи за идните генерации. Ја градиме Македонија – се додава во објавата на Фејсбук. 

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