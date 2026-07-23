Ни се заканува ли катастрофа со водата за пиење поради депонијата во Јегуновце?- прашува ДОМ

По неодамнешните случувања и проблемите со водата во Гостивар, од политичката партија Демократска обнова на Македонија (ДОМ) упатија јавен апел и предупредување дека слично катастрофално сценарио му се заканува и на главниот град. Од партијата бараат итно и превентивно решавање на опасноста која доаѓа од депонијата на поранешниот гигант „Југохром“ во Јегуновце, посочувајќи дека присуството на шестовалентен хром во близина на изворот Рашче е директна закана за водоснабдувањето на Скопје.

Во својата реакција, од ДОМ ги истакнуваат клучните причини за загриженост:

Исклучителна токсичност: Шестовалентниот хром претставува силно канцерогена и опасна хемиска материја.

Главниот извор за Скопје: Изворот Рашче е примарниот ресурс од кој со вода за пиење се снабдува целиот главен град.

Нема простор за задоцнети реакции: Секоја реакција „пост-фестум“ во овој случај би значела хуманитарна и еколошка катастрофа за стотици илјади граѓани.

„Случајот во Гостивар покажа што се случува кога системот ги затвора очите. Институциите мора конечно да дејствуваат превентивно и да ги преземат сите потребни мерки, бидејќи питката вода е стратешки интерес број 1. На Скопје му треба сигурна вода за пиење пред да биде предоцна“, се наведува во партиското соопштение.

Од ДОМ порачуваат дека правото на чиста вода бара постојана будност и заедничка борба на целото општество. Притоа, тие му дадоа целосна поддршка и на граѓанското движење „Спас за изворот Рашче“.