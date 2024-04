Неверојатна глетка, сè е бело; Силно невреме ги погоди Верона и Виченца (фото)

Силно невреме придружено со град ги погоди во четвртокот нешто по 12 часот покраините Виченца и Верона во Италија.

Поради силното невреме, сообраќајот се одвиваше отежнато, а коловозите побеле од количеството град што за кратко време падна.

Il veronese è stato interessato nelle ultime due ore da diversi rovesci. Guardate la temperatura in pianura: non si superano gli 8 °C e verso il vicentino in collina si registrano temperature prossime ai 5 °C. Sulle Prealpi fiocchi fin sui 1000 metri. pic.twitter.com/B4UfOFngaH

— Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) April 18, 2024