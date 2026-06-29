Нема консензус за Изборниот законик, Левица ќе го блокира

Претседателот на Левица, Димитар Апасиев, на денешната прес-конференција ги демантира наводите од Министерството за правда и врвни претставници на ВМРО-ДПМНЕ, дека во основа е постигнат консензус за Изборниот законик, само дека неговата партија имала забелешки за еден член.

Апасиев изјави дека не е постигнат консензус за предложените измени на Изборниот законик. „Во ниту еден момент не се постигна консензус за ваков Изборен законик“, истакна Апасиев, додавајќи дека останале пет клучни прашања кои не биле затворени по работните состаноци: условите за независните кандидати по одлуката на Уставниот суд, електронското гласање на дијаспората, државното финансирање на изборните кампањи и билбордите, како и да се воведе една изборна единица.

Апасиев нагласи дека Левица од самиот почеток се залагала наместо парцијални измени да се донесе целосно нов Изборен законик, оценувајќи дека постојниот текст е „номотехничка каша“ која е тешко разбирлива дури и за правниците.

Апасиев посочи дека учеството на Левица во работната група не значи и согласност со предложените решенија. Поради тоа, рече тој, Министерството за правда треба да ја преземе одговорноста како предлагач на законските измени. Во однос на државното финансирање на изборните кампањи, тој рече дека нивниот став бил јасен – или да има еднакви услови за сите политички субјекти или целосно да се укине државното финансирање и наместо тоа да се организираат јавни дебати.

„Наместо еднакви правила, остануваат истите законски решенија кои и ОБСЕ ги оцени како спорни. Повторно за сите има средства, освен за Левица, што претставува класична политичка дискриминација“, рече Апасиев.

Тој најави дека Левица ќе побара Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на членот 76-д од Изборниот законик, оценувајќи дека токму оваа одредба ја исклучува Левица од системот на државно финансирање. Апасиев го повика Уставниот суд да постапи по иницијативата која, според него, повеќе од една година стои без одлука.

„Апелираме на разумност и овој процес да не се саботира. Во спротивно, пратениците на Левица уште денес ќе го блокираат донесувањето на Изборниот законик“, порача тој. Одговарајќи на новинарско прашање, Апасиев изјави дека официјалниот предлог-закон сè уште не е доставен до пратениците, но според информациите со кои располага Левица, се очекува да биде ставен во собраниска процедура во текот на денот, поради роковите поврзани со реформската агенда.

„Со двајца пратеници Левица добиваше повеќе средства отколку денес со шест пратеници. Тоа нема никаква разумна логика“, заклучи Апасиев.