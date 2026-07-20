Нејмар се почести со подарок од 20 милиони евра. Еве што купи

По Светското првенство и крајот на неговата репрезентативна кариера, Нејмар купи суперјахта вредна 20 милиони евра. Напаѓачот на Сантос одлучи да направи голема куповина откако Бразил беше елиминиран од Светското првенство во 2026 година. Јахтата беше наречена Енехота, по португалскиот изговор на неговите иницијали НЈ.

Според Наутика, Енехота првично не беше изградена како јахта, туку како темелно реновиран товарен брод произведен во Бразил. Бродот е долг повеќе од 46 метри и има околу 800 квадратни метри корисна површина. Се напојува со четири мотори на Катерпилар, од кои секој развива 1450 коњски сили. Ќе служи како приватно место за одмор за Нејмар по бразилскиот брег.

Тој се збогува откако Бразил беше елиминиран од Светското првенство

Нејмар го потврди крајот на неговата репрезентативна кариера по поразот на Бразил од Норвешка во осминафиналето на Светското првенство. Во тој натпревар, тој го постигна својот 80-ти, воедно и последен гол за бразилската репрезентација. Тој е рекордер на Бразил по број на голови и втор на листата на играчи со најмногу настапи за бразилската репрезентација (130, Кафу 142).