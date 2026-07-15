Научниците открија кои се најпривлечните црти на лицето кај жените и мажите

Нова студија која анализирала повеќе од 600 лица со помош на 3Д скенирања се обидела да одговори на прашањето кои црти на лицето најчесто се сметаат за привлечни кај мажите и жените. Научниците тврдат дека ги идентификувале карактеристиките што повеќето луѓе ги сметаат за привлечни, а резултатите сугерираат дека обликот на лицето игра важна улога во првиот впечаток.

На жените им се припишуваат потенки лица, на мажите поизразени бради

Според резултатите од студијата, жените со потенки лица, пополни усни и поизразени црти на лицето добиле највисоки оценки за привлечност. Кај мажите, оние со изразена брада и поизразен, аголен профил се покажале најдобро.

Во студијата учествуваа шест независни евалуатори, тројца мажи и три жени, кои го оценија секој 3Д модел на лице на скала од 0 до 100.

На крајот на краиштата, убавината можеби не е целосно субјективна

Авторот на студијата, Георгиос Канавакис од Универзитетот во Атина, изјави за PsyPost: „Физичката привлечност влијае на многу аспекти од нашите животи и игра клучна улога во секојдневните човечки интеракции. Таа обликува сè, од првите впечатоци и случајните познанства до деловните можности и романтичните врски.“

Тој додаде дека и покрај популарното верување дека убавината е целосно субјективна, бројни студии покажуваат дека постои изненадувачки висок степен на согласност меѓу луѓето за тоа кои лица ги сметаат за привлечни.

Тој, исто така, истакна дека привлечноста не е за една „совршена“ црта на лицето, како што се носот или брадата, туку за хармонијата на различните црти на лицето што заедно создаваат целина.

Примери од познати личности

За да ги илустрираат резултатите, истражувачите издвоија неколку познати луѓе чии црти на лицето одговараат на карактеристиките што се покажаа како најатрактивни.

Меѓу жените, тие ги наведоа актерката Марго Роби и моделот Елса Хоск како примери, додека меѓу мажите, ги издвоија моделот Дејвид Ганди и актерот Хенри Кавил.

Марго Роби

Австралиската актерка и продуцентка е една од најголемите холивудски ѕвезди денес. Таа се прослави со филмот „Волкот од Волстрит“, а подоцна оствари значајни улоги во филмовите „Јас, Тоња“, „Си беше еднаш… во Холивуд“ и „Барби“, кој стана глобален хит. Таа е номинирана за Оскар повеќе пати, а покрај глумата, таа ја води и успешната продуцентска компанија LuckyChap Entertainment.

Елза Хоск

Шведскиот модел и претприемач е најпознат како еден од поранешните ангели на Викторија Сикрет. Таа прошетала по пистите на најголемите модни куќи во светот и била лице на бројни луксузни брендови. Во последниве години, тој го развил и својот моден бренд, Helsa Studio, и е еден од најследените модели на Инстаграм.

Дејвид Ганди

Британскиот модел се смета за еден од најуспешните машки модели на сите времиња. Тој стекна светска слава како заштитно лице на Долче и Габана, а често го нарекуваат човекот кој ги промени стандардите на машката мода, враќајќи ја атлетската градба наместо екстремно слабиот изглед. Покрај манекенството, тој се занимава со пишување, дизајн и хуманитарна работа.

Хенри Кавил

Британскиот актер е најпознат по своите улоги како Супермен во филмовите на DC и Гералт од Ривија во серијата „Вештерот“. Тој глумел и во филмовите „Невозможна мисија – Фалаут“, „Човекот од U.N.C.L.E.“ и „Аргил“. Покрај глумата, тој е познат по својата љубов кон видео игрите, фантазијата и друштвените игри, поради што многумина го сметаат за еден од најпопуларните „гик“ актери во Холивуд.

Првите впечатоци се формираат за секунди

„Првите впечатоци се формираат во дел од секундата и имаат моќно и трајно влијание врз човечките односи“, се вели во студијата.

„Покрај основните информации како што се полот или возраста, свесно или несвесно формираме мислења за другите кога првпат ќе ги сретнеме. Овие мислења се поврзани со особини како што се доверливост, компетентност и интелигенција.“

Интересно е што претходна студија покажа дека жените генерално се сметаат за попривлечни од мажите

„Особено е интересно што жените ги оценуваат другите жени како значително попривлечни од мажите. Од друга страна, машките лица добија слични оценки од двата пола, но беа оценети пониско во целина“, објасни за Дејли Меил водечкиот автор на студијата, Еуген Василивицки од Институтот за емпириска естетика „Макс Планк“ во Франкфурт.