НАСА објави детален план за мисијата „Артемис III“

НАСА именуваше екипаж од четири члена за својата мисија „Артемис III“, која е закажана за лансирање во 2027 година. Астронаутите нема да слетаат на Месечината, туку ќе летаат во ниската Земјина орбита за да се сретнат со прототипни лунарни лендери, кои ќе послужат како тест платформа за идните слетувања. Се очекува мисијата „Артемис IV“, закажана за 2028 година, да слета американски астронаути на Месечината за прв пат од 1972 година, објавува Би-Би-Си.

Мисија на мисијата „Артемис III“

„Артемис III“ ќе биде лансирана со ракета „Space Launch System“ (SLS) од вселенскиот центар „Кенеди“ во Флорида, но точниот датум сè уште не е потврден. Четворицата астронаути ќе патуваат во капсулата „Орион“, истото вселенско летало што се користеше за време на мисијата „Артемис II“ во април оваа година. За разлика од таа мисија, „Орион“ нема да орбитира околу Месечината, туку ќе остане во ниската Земјина орбита на надморска височина од околу 470 километри – околу 65 километри повисоко од Меѓународната вселенска станица.

Таму, екипажот ќе се сретне и ќе се закотви со прототипни лунарни лендери познати како „патефандери“. Се очекува најмалку еден член на екипажот да се качи на лендерот за да ги тестира отворите, отворите за одржување на живот и новите вселенски одела од Axiom. Оделата, дизајнирани од италијанската модна куќа Prada и изградени од Axiom Space со седиште во Хјустон, се опремени со напредни системи.

Axiom го разви инженерството, вклучувајќи, за прв пат, резервен систем за ладење, додека Prada е одговорна за внатрешниот слој на оделото што ќе дистрибуира ладна вода до телата на астронаутите за време на осумчасовните вселенски прошетки на Месечината планирани за мисијата Artemis IV.

Екипажот на Artemis III ќе помине две недели во Орион, малку подолго од деветте дена што ги помина екипажот на Artemis II. Нивното враќање на Земјата ќе се искористи за тестирање на надградениот топлински штит за време на повторното влегување на капсулата во оган.

Мисијата првично беше замислена да биде првото слетување со екипаж на Месечината од Аполо 17, но НАСА ги промени своите планови во февруари оваа година. Причината е едноставна: леталото „Старшип“ на „Спејс Екс“, кое требаше да носи астронаути на површината, сè уште не е подготвено, а технологијата за полнење гориво во орбитата на која се потпира никогаш не е демонстрирана.

Наместо да одложува понатаму, НАСА ја пренамени мисијата како средба во целосен обем со екипажот. Ова ќе овозможи техниките за приклучување и употребата на оделата да се тестираат со луѓе откако уредите за слетување ќе бидат подготвени.

Според извештајот од март 2026 година на Канцеларијата за одговорност на владата на САД, „Спејс Екс“ постигнал „ограничен напредок“ во развојот на технологијата за средба, а првата демонстрација оптимистички е закажана за подоцна оваа година.

Екипаж на мисијата „Артемис III“

Командант на мисијата ќе биде астронаутот на НАСА, Ренди Бресник. Пилотот ќе биде Лука Пармитано од Италијанската вселенска агенција, кој поминал повеќе од 300 дена во вселената. Американците Андре Даглас и Френк Рубио ќе служат како специјалисти за мисија.

Резервен член на екипажот е Боб Хајнц, тест пилот со 170 дена вселенско искуство кој може да преземе која било улога.

Идни мисии и пречки

НАСА се надева дека Артемис IV, планиран за 2028 година, ќе биде првото слетување со екипаж на Месечината во модерната ера. Се очекува астронаутите да слетаат во јужниот поларен регион и да останат на површината околу една недела. Замрзнатата вода во трајно засенчените кратери во областа еден ден би можела да се користи за пиење, производство на кислород и ракетно гориво.

Крајната цел на програмата Артемис е воспоставување долгорочно човечко присуство на Месечината. Програмата на НАСА за лунарна база, откриена од администраторот на агенцијата Џаред Исакман во мај оваа година, предвидува три фази: до 2029 година, роботизирани лендери и беспилотни летала ќе го истражуваат јужниот поларен регион; од 2029 година па натаму, повторените мисии со екипаж ќе ја прошират локацијата; а до средината на 2030-тите, НАСА предвидува „полутрајни“ живеалишта за астронаутите да живеат подолг временски период.

Функционална база би овозможила континуирано научно истражување, тестирање на технологијата за мисии на Марс и би ги одржала САД пред Кина во обновената вселенска трка.

Многу експерти се сомневаат дека распоредот на НАСА може да се исполни. Тие се загрижени за бавниот развој на лендерот „Старшип“ на „Спејс Екс“ и недостатокот на тестови за полнење гориво во орбитата. Но, најголемиот проблем се појави на 28 мај 2026 година, кога единствениот лансирен комплекс на „Блу Ориџин“ во Кејп Канаверал беше сериозно оштетен откако ракета експлодираше за време на тестирањето на моторот.

Се очекува реставрацијата да трае со месеци, ставајќи ја во прашање способноста на компанијата да го испорача својот лендер „Блу Мун Мк2“.

„Воопшто не би ме изненадило ако Кина прва стигне до Месечината“, изјави д-р Симеон Барбер од Отворениот универзитет за Би-Би-Си. Според него, клучната пречка е лендерот – технички најтешкиот дел од мисијата и оној што е најмалку под директна контрола на НАСА.

Резиме на мисијата „Артемис II“ Мисијата „Артемис II“ беше лансирана на 1 април 2026 година од вселенскиот центар „Кенеди“. Нејзиниот четиричлен екипаж – командантот Рид Вајзман, пилотот Виктор Гловер, специјалистот за мисија Кристина Кох и астронаутот на Канадската вселенска агенција Џереми Хансен – станаа првите луѓе што патуваа надвор од ниската орбита на Земјата од 1972 година. За време на 10-дневната мисија, капсулата „Орион“ ја заобиколи далечната страна на Месечината, минувајќи на околу 6.400 километри од површината и достигнувајќи рекордно растојание од Земјата од речиси 407.000 километри. Капсулата успешно се распрсна во океанот покрај брегот на Сан Диего на 10 април.

Мисијата ги тестираше системите за одржување на живот и комуникација на „Орион“, но со оглед на другите технички предизвици, тоа беше лесниот дел.

Последните луѓе на Месечината

Последната човечка мисија на Месечината беше Аполо 17 во декември 1972 година. Астронаутите Јуџин Чернан и Харисон Шмит поминаа три дена на површината во долината Таурус-Литроу. Оттогаш, повеќе од половина век, ниту еден човек не стапнал на Месечината.

Вкупно 24 американски астронаути патувале на Месечината, а 12 оделе по нејзината површина. Петмина се уште се живи. Америка првпат отишла на Месечината во 1960-тите, првенствено за да го победи Советскиот Сојуз. Откако таа цел беше постигната, политичкиот ентузијазам и јавниот интерес се намалија, а со тоа и финансирањето.

Меѓународната трка за Месечината

Кина објави цел за слетување астронаути на Месечината до 2030 година. Ја тестираше својата капсула Менгжу и лендерот Ланјуе и подготвува ново тешко лансирно возило Лонг Марч 10. Индија планира да испрати луѓе на Месечината околу 2040 година, откако успешно ја спушти својата мисија „Чандрајан-3“ во близина на Јужниот Пол во 2023 година.

Русија е дел од заедничкиот проект за лунарна база предводен од Кина, планиран за средината на 2030-тите, иако санкциите и техничките проблеми го прават нејзиниот придонес неизвесен. Се очекува и европските и јапонските астронаути да летаат на идните мисии на „Артемис“, иако нема договорна гаранција за нивните места на „Артемис III“.