Наполи и Елмас се шампиони на Италија: Сцени за историја по 33 години чекање

Фудбалерите на Наполи, во чиј тим настапува и македонскиот репрезентативец Елиф Елмас, по трет пат во својата историја станаа шампиони на Италија, а титулата математички ја обезбедија со освоениот бод на гостувањето во Удине играјќи 1:1 против домашниот Удинезе.

Домашните поведоа во 13. минута, а стрелец беше Санди Ловриќ. Наполи израмни во 52. минута, кога најдобриот стрелец на клубот Виктор Осимхен го постигна својот 22. лигашки гол оваа сезона.

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023