Најдобриот фудбалер на СП2026, Родри“, сака да оди во Реал

21/07/2026 11:33

Фудбалерот од средниот ред на Манчестер сити, Родри, сака да ја продолжи кариерата во Реал Мадрид, објави новинарот Рамон Алварез.

Според Алварез, 30-годишниот Шпанец ги отфрла понудите за продолжување на договорот со Манчестер сити, надевајќи се дека ќе се приклучи на Реал Мадрид.

Родри претходно ја освои Златната топка на Светското првенство во 2026 година, наградата што му се доделува на најдобриот играч на турнирот. Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 по продолженија во финалето на Мундијалот 2026.

Шпанецот игра за Манчестер сити од летото 2019 година. Тој има одиграно 298 натпревари за тимот, постигнато 28 гола и 32 асистенции. Неговиот договор со клубот истекува во летото 2027 година.

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