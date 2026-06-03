На денот кога Кошта го потврди СДСМ, Мицкоски го апси Богоев

СДСМ забележува дека на денот кога претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта пристигна во Македонија, кој го потврди она што го говори СДСМ и порача дека без внесување на малцинствата во Уставот нема поместување од мртва точка, токму тогаш се отвора предмет за Стефан Богоев.

„Дали има некој што верува во ова партизирано судство и обвинителство после нарачките на Мицкоски преку собраниската говорница, на телевизија и на крај директно преку телефон?

Дали има некој што може да каже дека ова е вистински или сепак станува збор за монтиран случај во денот кога Мицкоски добива критики, кога сите негови лаги пред граѓаните се на виделина?

Политички прогон, обид за дефокусирање од критиките што доаѓаат од Европската Унија, откако уште еднаш се потврди дека Македонија стои во место поради криминалот и корупцијата на власта и поради неспроведувањето на реформите? Тоа најдобро го знае самиот Мицкоски, кој денес се однесува како организатор на секој процес во државата. Мицкоски со неговите „чувства“ веќе со денови јавно го најавуваше ова апсење. Додека режира спектакли за јавноста, остануваат неодговорени многу сериозни прашања.

Со месеци нема одговор што се случи со петте тони дрога што ја поминаа границата и завршија кај сестринската партија СНС. Нема одговорност за низа скандали кои ги објави Антикорупцискиот тим на СДСМ. Нема ништо за 161 тендер за семејна фирма на Томовски, за 93 тендери за Мастеф, за 51 тендер за „Пирамид Билдинг“, за 74 тендери за „Ленди Груп“, за 9 милиони евра за фирма со двајца вработени, за 1,2 милиони евра тендер преку Пошта за фирма блиска до ЗНАМ. Нема борбата против криминалот и корупцијата, нема реформи, нема напредок кон ЕУ.

Наместо институции што работат независно, гледаме јавни најави на истраги и апсења од страна на премиерот Мицкоски, што ги потврдува сериозните сомнежи за целосно политичко влијание врз правосудниот систем.Оваа техника – прво најава, потоа апсење, па водење кампања против опозицијата – Вучиќ ја практикува со години. Мицкоски и тука работи по принципот copy-paste.

Кога знаеме дека ВМРО изгуби околу 150.000 гласа и дека поради лагите на Мицкоски неговиот рејтинг сериозно опаѓа, граѓаните можат само да помислат дека и ова е уште една од познатите ПР-кампањи на ВМРО и организираната криминална група. Наместо резултати, гледаме спектакли. Наместо реформи, гледаме политички театар. Наместо одговори за реалните проблеми на граѓаните, гледаме обиди за дефокусирање на јавноста. Мицкоски постојано создава театар за јавноста. Театар има секој ден. Резултати нема. Затоа на Македонија ѝ се потребни независно судство, независно обвинителство и соработка со Европското јавно обвинителство. Само така граѓаните ќе можат да ја вратат довербата во институциите. Само така секој што се огрешил од законот ќе одговара, без разлика на функцијата, партијата или политичката припадност.

Затоа Фронтот се обедини околу најважната работа – Антикорупцискиот закон.Законот мора да биде еднаков за сите. Секој што се огрешил од законот мора да одговара„, порачуваат од СДСМ.