Моќниот ретрограден Нептун од 7 јули носи лоши вести за 3 хороскопски знаци

Од 7 јули до 12 декември, Нептун ќе биде во очигледно ретроградно движење, што носи проблеми кај припадниците на одредени знаци…

Ретроградниот Нептун е опишан во астрологијата како период на заматени граници помеѓу реалноста и интуицијата, кога емоционалната конфузија, идеализацијата и тенденцијата да ги гледаме работите онакви какви што сакаме да бидат, а не онакви какви што навистина се, се интензивираат.

Сепак, навидум ретроградниот тек на планетата Нептун не мора да носи лоши околности, иако може да го забави донесувањето одлуки, да ги интензивира внатрешните дилеми и да отвори теми што претходно сме ги потиснувале.

Во астролошките толкувања, ретроградното движење на Нептун е особено поврзано со разоткривање на илузиите, вадење на розови очила и соочување со реалноста во областите на љубовта, довербата и личните очекувања.

Кога овој период се одвива преку знаци кои се почувствителни на симболиката на Нептун, ефектите, како што тврдат астролозите, може да се почувствуваат поинтензивно.

Што носи ретроградниот Нептун?

Овој период најчесто се опишува преку неколку клучни теми:

– зголемена емоционална конфузија и преиспитување на односите

– чувство на несигурност во врска со сопствените одлуки

– враќање на стари емоции, сеќавања или нерешени ситуации

– потреба да се оддели интуицијата од илузијата и

разочарувања кои всушност служат како будење и заземјување.

Иако сето ова може да изгледа збунувачки, астролозите веруваат дека ретроградниот Нептун има и своја конструктивна страна бидејќи ни помага појасно да видиме каде сме ги идеализирале луѓето или ситуациите. А Овенот, во чие поле е, сега му помага!

Три знаци на кои ќе тешко ќе им се одрази ретроградниот Нептун во Овен

Во зависност од астролошките аспекти, одредени знаци на Зодијакот може да ја почувствуваат оваа енергија посилно, особено ако се директно погодени од транзитот.

Овен

За Овенот, овој период може да донесе чувство на внатрешна стагнација и конфузија во врска со личните цели. А нивната импулсивност се судира со несигурност, па одлуките може да бидат многу потешки од вообичаеното.

Вага

Со Вагата, фокусот често се префрла на односите и рамнотежата со другите, а ретроградниот Нептун може да донесе сомнеж во партнерствата и чувство дека не се сите работи како што изгледаат.

Јарец

Јарците сега може да почувствуваат пад на фокусот и тешкотии во јасноста кога станува збор за кариерата и долгорочните планови. Исто така, можно е да се преиспита насоката во која одат и нивниот став кон одговорностите.