Мистеријата конечно е решена: Познато е каков објект беше исфрлен на брегот во Австралија

Австралиската вселенска агенција ја заврши двонеделната истрага за мистериозен објект што се најде на плажа во Западна Австралија и утврди што е тоа.

Мистериозниот метален цилиндар што беше откриен на 17 јули на плажата во Грин Хед, 250 километри од Перт, беше составен дел од третата фаза на индиската ракета Polar Satellite Launch Vehicle, потврди двонеделната истрага на Австралиската вселенска агенција.

Остатоците се во магацинот на Австралиската вселенска агенција, која во соработка со индиската организација утврдува кои ќе бидат следните чекори во однос на обврските кои произлегуваат од договорот на Обединетите нации.

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.

[More in comments] pic.twitter.com/ivF9Je1Qqy

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 31, 2023