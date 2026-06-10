Миле Лефков, Бобан Стефковски и Зоранчо Јованчев нови членови на ИК на ВМРО-ДПМНЕ

10/06/2026 21:08
Миле Лефков

Нови членови на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се Миле Лефков, Бобан Стефковски и Зоранчо Јованчев, одлучи вечерва Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој ги потврди одлуките што претходно денеска ги донесе ИК за со кои се избрани над 30 нови претседатели на општински комитети на партијата. 

ВМРО-ДПМНЕ, соопшти партискиот прес-центар по седницата на ЦК, се реструктуира и реорганизира за да донесе нови успеси за Македонија.

– Миле Лефков е пратеник во македонското Собрание, кој доаѓа од Кочани и претходно беше дел од извршниот комитет, е искусен и докажан кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Бобан Стефковски е актуелен градоначалник на општина Гази Баба, кој донесе историски најдобар резултат на ВМРО-ДПМНЕ како кандидат за градоначалник и претседател на општинскиот комитет. Човек од збор кој има реализирани голем број на проекти во интерес на граѓаните. Зоранчо Јованчев е пратеник во Собранието и поранешен претседател на ОК Кавадарци. Докажан кадар кој со своето искуство ќе придонесе кон нови победи на партијата,  велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Според одлуките на ЦК и ИК  на ВМРО-ДПМНЕ, избрани нови претседатели на над 30 општински комитети во четвртата и петтата изборна единица: 

ИЕ4

1. Росоман – Ѓорѓи Крстевски

2. Демир Капија – Андон Дрнев

3. Неготино – Павлинче Честојнова

4. Кавадарци – Тони Нешковски

5. Гевгелија – Димитар Вегов

6. Валандово – Јулија Тушевска

7. Богданци – Марјан Пеев

8. Дојран – Илија Тентов

9. Струмица – Методија Пасков

10. Босилово – Мито Андонов

11. Ново Село – Петар Марков

12. Василево – Славе Андонов

13. Конче – Ацо Митев

14. Радовиш – Бојан Митевски

15. Могила – Драганчо Саботковски

16. Кривогаштани – Александар Богданоски

ИЕ5

1. Демир Хисар – Ненад Шундовски

2.  Долнени – Сашко Велјановски

3.  Крушево – Пеце Стојчески

4.  Ресен – Кире Божиновски

5.  Охрид – Сашо Донев

6.  Дебарца – Златко Силјановски

7.  Струга – Ален Деребан

8.  Вевчани – Ѓорѓи Влајнкиноски

9.  Дебар – Афет Амедоски

10. Центар Жупа – Денис Хасан

11. Маврово и Ростуше – Мевмед Џафери

12. Пласница – Луме Адемоглу

13. Боговиње – Алишериф Синани.

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