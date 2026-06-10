Миле Лефков, Бобан Стефковски и Зоранчо Јованчев нови членови на ИК на ВМРО-ДПМНЕ
Нови членови на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се Миле Лефков, Бобан Стефковски и Зоранчо Јованчев, одлучи вечерва Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој ги потврди одлуките што претходно денеска ги донесе ИК за со кои се избрани над 30 нови претседатели на општински комитети на партијата.
ВМРО-ДПМНЕ, соопшти партискиот прес-центар по седницата на ЦК, се реструктуира и реорганизира за да донесе нови успеси за Македонија.
– Миле Лефков е пратеник во македонското Собрание, кој доаѓа од Кочани и претходно беше дел од извршниот комитет, е искусен и докажан кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Бобан Стефковски е актуелен градоначалник на општина Гази Баба, кој донесе историски најдобар резултат на ВМРО-ДПМНЕ како кандидат за градоначалник и претседател на општинскиот комитет. Човек од збор кој има реализирани голем број на проекти во интерес на граѓаните. Зоранчо Јованчев е пратеник во Собранието и поранешен претседател на ОК Кавадарци. Докажан кадар кој со своето искуство ќе придонесе кон нови победи на партијата, велат од ВМРО-ДПМНЕ.
Според одлуките на ЦК и ИК на ВМРО-ДПМНЕ, избрани нови претседатели на над 30 општински комитети во четвртата и петтата изборна единица:
ИЕ4
1. Росоман – Ѓорѓи Крстевски
2. Демир Капија – Андон Дрнев
3. Неготино – Павлинче Честојнова
4. Кавадарци – Тони Нешковски
5. Гевгелија – Димитар Вегов
6. Валандово – Јулија Тушевска
7. Богданци – Марјан Пеев
8. Дојран – Илија Тентов
9. Струмица – Методија Пасков
10. Босилово – Мито Андонов
11. Ново Село – Петар Марков
12. Василево – Славе Андонов
13. Конче – Ацо Митев
14. Радовиш – Бојан Митевски
15. Могила – Драганчо Саботковски
16. Кривогаштани – Александар Богданоски
ИЕ5
1. Демир Хисар – Ненад Шундовски
2. Долнени – Сашко Велјановски
3. Крушево – Пеце Стојчески
4. Ресен – Кире Божиновски
5. Охрид – Сашо Донев
6. Дебарца – Златко Силјановски
7. Струга – Ален Деребан
8. Вевчани – Ѓорѓи Влајнкиноски
9. Дебар – Афет Амедоски
10. Центар Жупа – Денис Хасан
11. Маврово и Ростуше – Мевмед Џафери
12. Пласница – Луме Адемоглу
13. Боговиње – Алишериф Синани.