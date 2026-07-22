Мицкоски најави надомест за штетите

22/07/2026 12:32

Премиерот Христијан Мицкоски рече дека надлежните интитуции ќе ги надоместат штетите кои ги предизвика вчерашното невреме во земјата.

– Никогаш оваа Влада не ги оставила граѓаните сами да се снаоѓаат. Јас им благодарам на институциите и на градоначалниците што во текот на вечерта и веднаш по епското невреме кое што вчера го зафати Скопје излегоа на терен и ги санираа штетите заедно со институциите кои што се во нивна надлежност. И денеска ќе продолжат. Навистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема, штетите ќе се констатираат и согласно закон, искуство и пракса од минатото ќе биде од страна на надлежните институциите сето тоа рефундирано.

На прашањето дали Владата има механизми за помош во овој случај, Мицкоски рече:

– Апсолутно, како и во секоја елементарна непогода.

По вчерашното невреме во Скопје лекарска помош побарале 33 лица на Ургентниот клинички центар и на Универзитетска Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“. Оштетени се и објекти на државни институции.

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