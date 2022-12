Меси: Навистина сакав да победам, но зошто облече црна наметка?

Капитенот на Аргентина, Лионел Меси зборуваше за освојувањето на Светското првенство во 2022 година.

– Неверојатно е што сето тоа се случи на ваков начин. Навистина сакав да победам. Знаев дека Господ ќе ми дозволи да го сторам тоа, го имав тоа чувство. Ајде да уживаме во победата сега!

Ова е долгоочекуваниот пехар и еве го. Погледнете колку е убав! Моравме да поминеме низ многу нешта, но успеавме.

Едвај чекам да се вратам во Аргентина – можам да замислам какво лудило ќе се случи таму, изјави најдобриот фудбалер на турнирот во Катар.

Лионел Меси вечерва постигна два гола во 120-те минути кои завршија 3:3, плус успешно изведе пенал во серијата која Аргентина ја доби со 4:2.

Меси во црна наметка го подигна пехарот

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, му го врачи пехарот на шампионатато, кој со соиграчите, капитенот на Аргентина го подигна во црна наметка, која му ја стави ИНфантино. На социјалните мрежи веднаш се покрена дискусија за „мистериознаната наметка“ на Меси. Но, се работи за традиционална наметка на богатите катарски државјани, кои често ја носат преку останата облека.

They’re putting a cloak on Messi yeah????? Naaaaaah I’m in love with this World Cup pic.twitter.com/LfIT7lQQdS

— Nubaid Haroon (@RamboFYI) December 18, 2022