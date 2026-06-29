Меџити: Повеќе од 70 улици во Чаир носат имиња од албанската историја

Градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити, истакна дека повеќе од 70 улици на територијата на Општина Чаир носат имиња на значајни личности и настани од албанската историја, меѓу кои е и улицата именувана по Народното движење на Косово (ЛПК).

Меџити нагласи дека именувањето на овие улици е спроведено согласно сите законски и институционални процедури, а нивните имиња се евидентирани во сите официјални документи на граѓаните.

„Повеќе од 70 улици во Чаир носат имиња од албанската историја, меѓу кои е и улицата именувана по Народното движење на Косово. Овие имиња се утврдени согласно сите законски процедури и се евидентирани во официјалните документи на граѓаните. Го повикувам Ахмети да престане со манипулациите околу имињата на улиците и да се приклучи кон промоцијата на улицата што го носи името на ЛПК во Чаир“, изјави Меџити.