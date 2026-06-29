Меџити: Повеќе од 70 улици во Чаир носат имиња од албанската историја

29/06/2026 09:48

Градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити, истакна дека повеќе од 70 улици на територијата на Општина Чаир носат имиња на значајни личности и настани од албанската историја, меѓу кои е и улицата именувана по Народното движење на Косово (ЛПК).

Меџити нагласи дека именувањето на овие улици е спроведено согласно сите законски и институционални процедури, а нивните имиња се евидентирани во сите официјални документи на граѓаните.

„Повеќе од 70 улици во Чаир носат имиња од албанската историја, меѓу кои е и улицата именувана по Народното движење на Косово. Овие имиња се утврдени согласно сите законски процедури и се евидентирани во официјалните документи на граѓаните. Го повикувам Ахмети да престане со манипулациите околу имињата на улиците и да се приклучи кон промоцијата на улицата што го носи името на ЛПК во Чаир“, изјави Меџити.

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