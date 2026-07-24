Меџик Џонсон објави фотографии од Дубровник, неговиот син привлече внимание

Една од најголемите кошаркарски легенди, Ервин „Меџик“ Џонсон, и годинава е лојален на Хрватска ова лето. Тој го продолжи одморот на Јадранското Море со пристигнување во Дубровник, кој повторно стана неизбежна станица на неговата медитеранска рута.

Славниот 66-годишник пристигна во Дубровник овој викенд, и веднаш сподели дел од атмосферата со своите бројни следбеници на социјалните мрежи. Тој особено ја истакна вечерата во познатиот ресторан Наутика, каде што уживаше со семејството и пријателите.

„Синоќа имавме неверојатна вечера во ресторанот Наутика во Дубровник“, напиша Џонсон со серија објавени фотографии. За време на вечерното излегување, тој исто така со задоволство позираше за фотографии со фановите кои го препознаа.

Фотографија од синот на Меџик, исто така, го привлече вниманието на следбениците. ЕЈ Џонсон позираше со своите татко и мајка. Тој беше облечен во кратка, лелеава облека и штикли.

Долгогодишна традиција

Пристигнувањето на Џонсон во Хрватска следеше по патување низ Италија, Грција и Црна Гора. Неговата врска со Хрватска трае со години, а од 2020 година, кога помина повеќе од еден месец тука, се враќа речиси секое лето. Неговите посети во 2023, 2024 и 2025 година се исто така евидентирани.

За време на неговите престои, тој никогаш не го криел својот ентузијазам за хрватската гастрономија и гостопримство. „Рестораните во Хрватска се прекрасни и сите јадења беа извонредни“, рече тој претходно. „Рибата и морските плодови се толку свежи, доаѓаат директно од морето на чинијата, а Хрватите се одлични. Куки, нашите гости и јас се забавуваме одлично.“

Покрај Дубровник, Џонсон објави и фотографии од други локации на нашиот брег во претходните години, како што е онаа од неговата јахта закотвена во близина на Корчула, и редовно им ја препорачуваше Хрватска на своите следбеници.