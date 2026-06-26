Медицинска сестра препорачува (необични) трикови за да се разладите

Додека температурите растат и топлотен бран го зафаќа поголемиот дел од Европа, многумина се борат да се справат со ефектите од екстремната топлина. Иако високите температури се непријатни за повеќето луѓе, тие можат да претставуваат сериозен ризик за оние со постоечки здравствени проблеми. Дехидрацијата и топлотниот удар се меѓу најчестите опасности, а хронично болните пациенти се особено изложени на ризик.

Советува работа од дома и одржување на собите ладни

Кардиолошка сестра редовно споделува совети за луѓе кои се опоравуваат од срцев удар, операции и други срцеви заболувања, и таа истакнува неколку навики што можат да помогнат за време на високи температури.

„Прво, одморете се доволно. Ако вообичаено патувате до работа и знаете дека ќе бидете во јавен превоз каде што лесно ќе се прегреете, размислете за работа од дома.“

„Второ, погрижете се вашата просторија за спиење да биде што е можно поладна. Држете ги ролетните спуштени, завесите спуштени и прозорците затворени во најжешкиот дел од денот.“

Таа, исто така, ја нагласува важноста на проветрувањето на домот навечер, кога температурите паѓаат, за да внесете поладен воздух и да ја подобрите циркулацијата.

Останете хидрирани

Еден од понеобичните, но ефикасни совети вклучува ладење на облеката – на пример, ставање маица или пижами во фрижидер или замрзнувач пред да ги облечете, што може да обезбеди моментално олеснување во топлите ноќи.

Таа особено ја нагласува важноста на одржување на хидратација и следење на знаците на дехидратација, вклучително и бојата на урината. „Треба да биде речиси бистра. Ако е темно, веројатно не пиете доволно течности“, вели тој, забележувајќи дека кофеинот може дополнително да го поттикне губењето на течности.

Високите температури исто така можат да предизвикаат пад на крвниот притисок бидејќи крвните садови се шират за да го оладат телото, што може да биде ризично за луѓето со срцеви проблеми. Затоа се препорачува да јадете лесно солени закуски како маслинки за да помогнете во стабилизирањето на крвниот притисок.

Исто така е важно да се избегнуваат ненадејни промени во положбата за да се намали ризикот од вртоглавица и можна несвестица.