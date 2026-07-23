Мбапе го убедил Олисе да го напушти Баерн и да дојде во Реал

23/07/2026 09:02

Ѕвездата на Реал Мадрид, Килијан Мбапе, го убедил својот соиграч од Франција, Мајкл Олисе, да се пресели од Баерн во Реал Мадрид.

Според „Билд“, за време на Светското првенство во 2026 година, Мбапе разговарал со Олисе за неговите перспективи во Реал, наведувајќи дека тие би биле „совршен тандем“. 

Мбапе верува дека го убедил Олисе да се согласи на трансферот и го информирал претседателот на клубот Флорентино Перез за ова.

Олисе одигра 52 натпревари во сите натпреварувања минатата сезона, постигнувајќи 22 гола и 31 асистенција. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата пазарна вредност на 150 милиони евра.

На Светското првенство во 2026 година, Олисе одигра осум натпревари за француската репрезентација и имаше седум асистенции. 

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