Масовно пукање во Масачусетс, убиени се повеќемина (видео)

Пукањето се случило во Холиок на раскрсницата на улиците „Мејпл“ и „Сарџент“ околу 13 часот по локално време.

„Можеме да потврдиме дека има повеќе жртви и ова е активна и тековна истрага. Ве молиме избегнувајте ја областа, ќе обезбедиме ново ажурирање ова попладне“, соопшти полицијата на Фејсбук.

BREAKING: Mass Shooting reported in Downtown Holyoke, Massachusetts.

– Multiple individuals were shot at around 1PM ET in the downtown area.

– The shooting took place at the intersection of Maple and Sargeant streets

– “We can confirm that there are multiple victims and this… pic.twitter.com/vI2D14KYu8

