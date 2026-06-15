Марта Кос: Црна Гора би можела да ги заврши преговорите до крајот на годинава

Црна Гора би можела да ја достигне последната фаза од преговорите за пристапување во ЕУ за време на ирското претседателство со Советот на Европската унија, под услов да продолжи да ги исполнува своите обврски и да ја задржи поддршката од институциите на ЕУ и земјите-членки, изјави европската комесарка за проширување Марта Кос.

Кос ги даде овие забелешки пред состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ во Луксембург, каде што денес се одржува Меѓувладина конференција меѓу ЕУ и Црна Гора, заедно со конференциите со Украина и Молдавија.

Кос изјави дека денес ќе бидат привремено затворени две дополнителни преговарачки поглавја со Црна Гора, со што вкупниот број на затворени поглавја ќе достигне 16.

„Тоа е приближно половина од работата што Црна Гора сè уште треба да ја заврши“, рече Кос. Таа додаде дека штотуку се вратила од Ирска, која ќе го преземе следното ротирачко претседателство и изрази увереност дека, доколку Европската комисија, Црна Гора и земјите-членки продолжат да работат заедно за да ги исполнат потребните услови, преговорите за пристапување би можеле да се завршат за време на ирското претседателство или до неговото завршување.

Кос нагласи дека проширувањето стана еден од најважните инструменти на надворешната политика на ЕУ.

„Во изминатите 16 или 17 месеци постигнавме повеќе отколку што постигнавме во претходните 15 години“, рече таа.

Кос го опиша денешниот ден како важен ден за политиката на проширување на ЕУ, истакнувајќи дека Украина и Молдавија се подготвени да го направат својот најзначаен чекор напред откако добија статус на кандидат во 2023 година, со отворањето на нивниот прв преговарачки кластер.

Кос прецизираше дека 74 проценти од луѓето во Босна и Херцеговина исто така сакаат нивната земја да продолжи по патот кон ЕУ.

Високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, истакна дека министерот за надворешни работи на Ерменија е поканет на денешниот состанок. Таа истакна дека Ереван е под зголемен притисок од Москва и дека ЕУ размислува како може да ѝ помогне на ерменската страна.

Според неа, синоќешните руски воздушни напади во Украина и уништувањето на манастир на списокот на светско наследство на УНЕСКО се воено злосторство. „Работиме на проширување на санкциите против Русија“, прецизираше таа.