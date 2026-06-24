Мамдани го цементираше своето влијание на примарните избори кај демократите во Њујорк

Растечкото влијание на Зохран Мамдани врз Демократската партија беше видливо во Њујорк во вторник, откако тројца конгресни кандидати поддржани од демократскиот социјалистички градоначалник на Њујорк победија на внимателно следените прелиминарни избори, додека гласачите во Мериленд, Јута и Јужна Каролина гласаа на прелиминарни избори и втор круг.

Бред Ландер, поранешниот контролор на Њујорк, кој исто така се кандидираше за градоначалник минатата година пред да го поддржи Мамдани, ја доби својата трка лесно, победувајќи го демократскиот конгресмен Ден Голдман.

Друг сојузник на Мамдани, Клер Валдез, државен пратеник и поранешен организатор на синдикати, го победи Антонио Рејносо, претпочитаниот наследник на пензионираната демократска претставничка Нидија Веласкез во седмиот округ на Њујорк, кој опфаќа делови од Бруклин и Квинс. И во зачудувачко изненадување, истражителката за јавна одбрана Даријализа Авила Шевалие го собори претставникот Адријано Еспаилат, моќниот петмандатен актуелен претседател на конгресната латиноамериканска група, во разновидниот 13-ти конгресен округ на државата, кој ги опфаќа Горниот Менхетен и делови од Бронкс.

„Какво славно време да се биде жител на Њујорк“, изјави Ландер на забава по изборната ноќ во Бруклин, каде што му се придружи градоначалникот. Потоа Мамдани се појави на забавата за набљудување на Валдез, каде што им рече на воодушевените луѓе: „Старата политика што нè внесе во оваа криза не е политиката што ќе нè извлече од оваа криза“.

Тоа беше чиста победа за Мамдани, кој влезе во прелиминарните избори за Претставничкиот дом претходно оваа година, трошејќи го својот политички капитал за да ги зајакне тројца левичарски сојузници – коцкање што ќе ја тестира неговата популарност и неговото влијание. Со неговата листа кандидати кои речиси сигурно ќе бидат избрани во Конгресот во ноември, Мамдани остави свој печат врз конгресната делегација на државата и го прошири своето прогресивно движење во подем.

На друго место во градот, Џек Шлосберг, внукот на Џон Ф. Кенеди, не успеа во својот обид да го оживее политичкото наследство на најфаленото политичко семејство во САД.

Во трката за Претставничкиот дом што привлече огромно национално внимание, 33-годишниот Шлосберг се надеваше дека ќе го искористи своето огромно присуство на социјалните медиуми и харизма за место во Конгресот, но не успеа во преполната група демократи кои се надеваа да го наследат долгогодишниот претставник Џери Надлер. Мајка Лашер, долгогодишен њујоршки политичар и самопрогласен „штребер“, победи на прелиминарните избори во 12-от округ во Њујорк, длабоко сина област чии гласачи имаат тенденција да се идентификуваат како либерални, а не како левичарски. Во трката беа вклучени и истакнатиот критичар против Трамп, Џорџ Конвеј, и членот на државното собрание Алекс Борс.

Доцна во вторник навечер, Доналд Трамп, роден во Квинс, го прослави поразот и на Голдман и на Конвеј во два објави на социјалните медиуми. За Конвеј, чија поранешна сопруга беше врвен советник на претседателот за време на неговиот прв мандат, Трамп со радост предвиде дека „ќе заврши со околу 5% од гласовите во прилично слаба група млади и агресивни комунисти“.

Иако ноќта го истакна растечкото влијание на левиот крило на партијата, умерените демократи преовладаа во неколку области, што ќе биде значајно во ноември.