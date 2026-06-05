Макрон: Сите се на страната на Црна Гора. Таа е пред целта

Делегациите на земјите учеснички пристигнуваат во Тиват, Црна Гора, каде што денес се одржува самитот на Европската унија – Западен Балкан.

Пристигнувањето на делегациите се одвива според протоколот, пред почетокот на работниот дел од самитот.

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека лидерите на Европската унија се во Тиват за да ја поддржат Црна Гора како следна членка. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека Европската унија мора да покаже дека е подготвена за проширување, пишува РТЦГ.

„Сите сме тука за да ја поддржиме работата на Црна Гора и црногорските власти за да се приклучат кон Европската унија“, рече францускиот претседател.

Тој рече дека европските лидери се на страната на Црна Гора и дека се тука за нас да ни помогнат да се интегрираме што е можно поскоро.

„Причината за нашето пристигнување е проширувањето на нашата нова членка Црна Гора. Сите сме на страната на Црна Гора за да ѝ помогнеме да се интегрира што е можно поскоро. Процесот на интеграција ќе ги направи резултатите конкретни, а вашата земја ќе напредува и ќе биде членка на нашето европско семејство“, рече Макрон.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека европското проширување доцни со години и дека со францускиот претседател Емануел Макрон разговарал за следните чекори за влез на земјите од Западен Балкан во Европската унија.

„Европската унија мора да покаже дека има волја и е подготвена за проширување, а за тоа ќе разговараме денес“, рече Мерц.

„Овој дел од Европа е дел од ЕУ во перспектива, и ако не сме приклучиле на ниту една земја 13 години, можеме да кажеме дека ЕУ направила некои свои грешки“, додаде германскиот канцелар.

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, изјави дека процесот на проширување е инвестиција во иднината и просперитетот.

„Ги повторувам зборовите од вчера во парламентот на Црна Гора – проширувањето е инвестиција во иднината и просперитетот“, рече Мецола.

Таа изјави дека Европскиот парламент силно го поддржува процесот на европска интеграција.

„Ние во Европскиот парламент сме големи застапници на овој процес“, рече Мецола.

Мецола истакна дека е важно граѓаните на Црна Гора и регионот да ги видат конкретните пораки што доаѓаат од самитот.

„Сметам за храброст што луѓето на Црна Гора и регионот можат да го видат самитот со конкретни пораки“, рече Мецола.

Денес, Тиват е центар на Европа – за прв пат во историјата, Црна Гора е домаќин на највисоките европски и регионални лидери на самитот на ЕУ – Западен Балкан.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Црна Гора постигнува одлични резултати и дека е блиску до целта да стане членка на Европската унија.

„ЕУ ги отвора своите врати, кандидатите мора да ги исполнат реформите. Со реформите доаѓаат инвестиции и тоа е првиот дел од денешните разговори“, рече таа.

Вториот дел е проширувањето на Европската унија.

„Мора да ги разбереме придобивките од членството бидејќи тоа носи многу корисни работи. Црна Гора е импресивна и постигнува одлични резултати. Продолжете по тој пат и ние сме тука да ве поддржиме. Мислам дека сте блиску до целта“, рече Фон дер Лајен.

Таа нагласи дека ова е процес базиран на заслуги.

„Кој ќе ги исполни условите ќе биде дел од ЕУ“, заклучи таа.

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ на прес-конференција во рамките на самитот изјави дека Црна Гора постигнала најголем напредок во процесот на европска интеграција меѓу земјите од регионот, но дека постојат отворени билатерални прашања за кои Загреб очекува напредок.

Пленковиќ рече дека Хрватска има јасни очекувања кога станува збор за прашања што веќе се отворени во односите меѓу двете земји.

Тој изјави дека меѓу приоритетите е прашањето за обештетување на затворениците во логорот во Бока Которска, нагласувајќи дека Хрватска сака тоа да се реши преку билатерален договор.

„Првото очекување е обештетување на затворениците во логорот. Сакаме билатерален договор за тоа“, рече Пленковиќ.

Зборувајќи за други отворени прашања, тој ги спомена имотно-правните барања на семејствата од Хрватска, прашањето за спомен-плочата во Мориње, училишниот брод „Јадран“, како и прашањето за границата меѓу двете земји.

Тој рече дека Хрватска очекува продолжување на дијалогот и напредок во дискусиите за отворените прашања. „Очекуваме разговорите да напредуваат“, рече Пленковиќ.