Лукровски оздравел, се враќа на работа

01/07/2026 10:30
Христијан Мицкоски и Сотир Лукровски

Градоначалникот на Општина Карпош, Сотир Лукровски по речиси двомесечно отсуство поради здравствени причини, од вчера повторно се вратил на работа. Во изминатиот период, додека Лукровски беше на боледување, со општината раководеше заменик-градоначалникот Неделчо Крстевски, кој имаше овластување привремено да управува со работата на локалната самоуправа и да ги извршува тековните обврски.

Неговото враќање става крај на шпекулациите што се појавија во јавноста за можноста Лукровски да се повлече од функцијата, што ќе значеше и распишување предвремени локални избори во Карпош. Враќањето се случи исто како и заминувањето -без никакво официјално соопштение до јавноста, која два месеци очекуваше едноставни одговори – од што боледува и дали ќе се врати на работа.
 

Лукровски на 7 мај замина на боледување само шест месеци откако седна во градоначалничката фотелја и според граѓаните,  дотогаш не покажа резултати какви што се очекуваа од него.

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