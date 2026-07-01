Лукровски оздравел, се враќа на работа

Неговото враќање става крај на шпекулациите што се појавија во јавноста за можноста Лукровски да се повлече од функцијата, што ќе значеше и распишување предвремени локални избори во Карпош. В

раќањето се случи исто како и заминувањето -без никакво официјално соопштение до јавноста, која два месеци очекуваше едноставни одговори – од што боледува и дали ќе се врати на работа.