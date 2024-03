Лорен на Безос напиша прва книга за деца – како сонот стана стварност

Нема многу што Лорен Санчез не направила, од работа како известувач до вести до учење да лета со хеликоптери и лансирање на сопствена воздухопловна компанија. Но, таа вели дека нејзиниот последен потфат, објавувањето на нејзината прва книга за деца, е сон најмалку една деценија во создавањето!

„Оваа идеја ја имав долго време“, раскажува Санчез (54) за PEOPLE за нејзината прва книга „ The Fly Who Flew to Space,“, која ќе се појави во книжарниците на 17 септември.

„Но, беше малку поинаку кога јас го замислував тоа пред сите тие години. Тогаш се работеше за мува што се заглави во хеликоптер. Јас всушност учев да летам со хеликоптер во тоа време и ми се случи Реагирав како „…види ја мувата која лета“.

Таа вечер, Санчез им раскажала на своите деца за патувањето на малата мува.

„Зарем ова не би била одлична книга за деца? Мувата може да ги види сите овие неверојатни места кога е во хеликоптерот со мене“, се сеќава новинарката, добитник на Еми.

Со текот на годините, идејата остана кај неа, но како што нејзиниот живот се менуваше покрај партнерот Џеф Безос, така се менуваше и заплетот. „Кога Џеф отиде во вселената, јас мислев: „Оваа мува треба да оди во вселената“, додава таа.

Сепак, идејата остана само така до новогодишната ноќ пред неколку години, кога таа ги носеше своите годишни одлуки и цели за иднината.

„Секогаш има такви резолуции „Сакам да бидам љубезна, сакам да бидам добар човек“, но јас се обидував да мислам на нешто друго што можам да направам“, вели таа. „Тогаш мојот син Еван вели: „Мамо зошто не ја напишеш таа книга за која секогаш зборуваш? Реков: „Во ред, тоа ќе биде една од моите цели!“

Таа додава: „Штом ќе го кажете тоа гласно, особено пред вашите деца, треба да го ставите пенкалото на хартија.

The Fly Who Flew to Space, сега достапен за претходна нарачка, ја следи приказната за Флин, мува која не е најдобра на училиште – но која сепак сака да ги брка своите соништа да стане астронаут. Еден ден додека ја истражува ракетната компанија по патот во Западен Тексас, Флин лета на ракетен брод кој случајно полета со Флин во него.

Флин наоѓа нови пријатели во астронаутите, а исто така учи за Земјата, нејзините скапоцени ресурси и зошто ѝ треба заштита.

Санчез, која забележува дека книгата исто така ќе биде објавена на шпански јазик истиот ден, вели дека обожава што можела да вклучи неколку пораки во една сликовница.

„Една од темите е дека секој учи различно, па дури и ако училиштето е тешко, тоа не значи дека нема да можете да ги бркате вашите соништа“, вели таа. „Друга работа е што Флин оди нагоре и го гледа светот, а потоа слегува и сфаќа дека навистина сака да помогне да се спаси планетата. Потоа, тука е и СТЕМ, и географија, а друга тема е инклузијата. Астронаутите го поздравуваат Флин во мисијата, што мислев дека е важно“.

„Има многу работи што младите умови и читатели треба да ги апсорбираат! Но, тоа секако е малку како метафора за љубопитноста и потрагата по соништата, како и способноста да помогнеме да се спаси оваа планета како екологист“, додава Санчез, исто така, потпретседател на Bezos Earth Fund.

Приходите од секоја продажба на книгата ќе одат во корист на организациите кои се специјализирани за рано образование на СТЕМ, како и на организациите кои обезбедуваат ресурси за децата кои се борат со дислексија и други потешкотии во учењето.

Што се однесува до вистинското пишување, таа вели дека била изненадена што било потешко отколку што очекувала, особено затоа што имала толку големо искуство во пишувањето.

„Луѓето не се сеќаваат, или можеби не сфаќаат, дека пишував во текот на целата моја кариера“, вели таа. „Кога бев новинар, ги пишував сите мои приказни, а потоа кога бев водител, треба постојано да пишувате пакети и карактеристики. Значи, пишував навистина долго време – едноставно никогаш не напишав книга.”

Таа додава: „Открив дека не е лесен процес, но добивме одличен издавач [The Collective Book Studio] и беше многу забавно. Не можам да бидам повозбудена поради тоа“.