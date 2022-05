Лоцирано местото на падот на авионот во Непал

Непалската армија соопшти дека го лоцирала местото на падот на авионот кој исчезна вчера, а во кој имало 22 лица.

– Тимовите за пребарување и спасување го лоцираа местото на несреќата – портпаролот на армијата Нарајан Силвал на Твитер, објавувајќи слика на која се гледа бројот на опашката на авионот.

Како што беше претходно објавено, во неделата во Непал исчезна авион на приватна компанија со 22 лица.

Малиот авион летал од туристичкиот град Похара, на околу 200 километри северозападно од главниот град Катманду, до Џомсам, на околу 80 километри северозападно.

Во Непал, земјата со највисоката планина во светот, променливи временски услови и аеродроми на тешки планински локации, авионските несреќи се вообичаени, пренесуваат светските агенции.

A day after a private plane in #Nepal – with 22, including four Indians on board – had gone missing, the crash site has been “physically located”, the Nepal Army said.#TaraAir #WorldNews #InstaWithHT #Nepal #ATCard pic.twitter.com/J3GFjf6Dyv

— ASD News (@MediaAsd) May 30, 2022