Литванскиот министер за надворешени работи Кестутис Будрис во официјална посета на Македонија

29/06/2026 07:17

На покана на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, денеска  во официјална посета на Република Северна Македонија ќе престојува министерот за надворешни работи на Република Литванија, Кестутис Будрис (Kęstutis Budrys), соопшти МНРиНТ.

Во фокусот на разговорите ќе бидат унапредувањето на билатералните односи меѓу Република Северна Македонија и Република Литванија, соработката во рамките на НАТО, како и литванската поддршка за европската интеграција на Република Северна Македонија.

Во рамките на посетата, министерот Будрис ќе оствари тет-а-тет средба со својот домаќин, министерот Муцунски, по што ќе следи заедничка прес-конференција.

Поврзани содржини

Собранието ќе одржи три седници
Димитриевски: СДСМ е друштво во стечај
Сали против ДУИ за имињата на улиците во Тетово
Литванскиот министер за надворешни работи Будрис во официјална посета на Македонија
Вреди ќе раководи со шест министерства
Муцунски: Постепената интеграција во ЕУ не смее да биде трајна чекална
СДСМ: Европска иднина со ЗНАМ? Каква смеурија!
Димитриевски: Oваа Влада, работите првенствено ги враќа на позитивна нула, а потоа ги придвижува напред

Најчитани