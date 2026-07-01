Левица поднесе 3.500 амандмани на Изборниот законик

Собраниска архива веќе прима 3.500 амандмани на Изборниот законик поднесени од Левица. Според нејзиниот лидер, Димитар Апасиев, Левица е единствената партија што е оштетена со останувањето во сила на актуелниот Изборен законик поради процентот за државно финансирање на политички партии за избори.

„Онаму каде што се запна е електронското гласање за коешто СДСМ не попушта. Инаку, сиот овој процес којшто СДСМ од почетокот го бојкотираше, а сега ќе примени филибастер, ни дава индиции дека е заговор против Левица од двете најголеми партии за повторно да останеме без државно финансирање. Во ваков статус единствен кој губи е Левица бидејќи остануваат непринципиелните правила на политичка дискриминација“ – изјави Апасиев.

За електронското гласање, Апасиев вели, дека моделот е заснован на францускиот што, според него, е неприменлив за македонски прилики.

„Колку за споредба, Франција има три отсто дијаспора од вкупното население, додека ние имаме 33 отсто. Тоа значи десет пати повеќе и тој модел е неприфатлив. Единствено за коешто ние бевме подготвени да разговараме е тој модел експериментално да се примени само на претседателски избори и тука беа нашите црвени линии, бидејќи знаете дека тие се единствените избори кои имаат цензус. Изгледа тука СДСМ биле ригидно против и не се постигна договор“, рече Апасиев.

Според него, електронското гласање е „чист каприц“ на ВМРО-ДПМНЕ со цел да ги минира преговорите и единствен оштетен од ваквиот исход е Левица.