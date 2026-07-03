Левица барала да се укине платеното политичко рекламирање, ВМРО-ДПМНЕ одбила

03/07/2026 10:27

Левица бараше една изборна единица и укинување на парите за рекламирање – за „скромните“ ДПМНЕ тоа беше апсолутно неприфатливо, велат од партијата во соопштение до медиумите.

„Обвинувањата на ДПМНЕ за Левица се трагикомични. Тие доаѓаат од партијата која зема најголем дел од колачот и на платеното политично рекламирање, со двоцифрени проценти, и партија со најдебела каса, најимотна, не само во регионот, туку и во Европа.

Фактите ги демантираат во целост. Левица во работната група пред сѐ бараше промена на изборниот модел во една изборна единица и како најразумно решение, бараше целосно укинување на парите за платено политичко рекламирање. Но, кога партиите научени да функционираат само со рекет и пари не се согласија – баравме распределба на средствата подеднакво за сите учесници во изборите. Ниту тоа не беше прифатливо за нив.

Оваа упорност во одбивањето на секоја варијанта на фер почеток и избори открива нешто подлабоко од обична финансиска пресметка. Партија која навикнала и ја граделa својата предност токму преку нееднаквиот пристап до ресурси, логично, се плаши од секое сценарио во кој таа предност се брише или ублажува“, истакнаа од Левица.

 

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